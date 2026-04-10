Tři trhy, které sledovat v příštím týdnu (10.04.2026)

V tuto chvíli se zdá, že globální ekonomika se vyhnula nejhoršímu scénáři, tedy úplné eskalaci bojů na Blízkém východě. Současné příměří však zůstává velmi křehké a situace se může kdykoli změnit. Pro účastníky trhu bude klíčovým testem obnovení pravidelné námořní a tankerové dopravy přes Hormuzský průliv.
Vedle geopolitiky už nyní začíná výsledková sezona za 1. čtvrtletí 2026. Investoři by proto měli tento týden zaměřit pozornost na tři klíčová aktiva: ropu Brent/WTI (OIL), futures na index S&P 500 (US500) a měnový pár AUDUSD.
OIL
Ceny ropy po oznámení příměří mezi Íránem a Spojenými státy klesly až o 20 USD na barel. Mír však zůstává křehký. Obě metropole sice vyhlásily vítězství, ale diplomatická jednání podle všeho visí na vlásku. Přestože se ceny nyní drží výrazně pod maximy z počátku dubna, napětí zůstává vysoké. Případný návrat nad hranici 100 USD by mohl znovu vyvolat globální inflační vlnu.
Vývoj cen ropy se nyní promítá téměř do všech tříd aktiv, výrazně ovlivňuje zejména americký dolar a zlato. V pondělí bude trh vyhodnocovat měsíční zprávu OPEC o produkci za březen, která by mohla energetickým benchmarkům udělit střednědobý směr.
US500
Sentiment na Wall Street se výrazně zlepšil a futures na S&P 500 smazaly většinu březnových ztrát. Kontrakt US500 se nyní obchoduje jen asi 2,5 % pod historickými maximy. S tím, jak se výsledková sezona rozbíhá naplno, se pozornost přesouvá ke kondici firem.
V tomto úvodním týdnu budou v centru pozornosti bankovní giganti jako Goldman Sachs a JPMorgan Chase. Stejně důležité však budou i výsledky společností Netflix a TSMC. Report Taiwan Semiconductor Manufacturing Company může být klíčovým ukazatelem pro celý technologický sektor a pravděpodobně určí momentum technologické části indexu S&P 500 i Nasdaqu.
AUDUSD
Domácí makroekonomický kalendář v Austrálii je tento týden poměrně chudý. Hlavními body budou pouze čtvrteční data z trhu práce a úterní průzkumy spotřebitelského a podnikatelského sentimentu. Přesto zůstává „aussie“ v centru pozornosti. Australský dolar se nyní nachází v překoupeném pásmu po výrazném spekulativním positioning, podpořeném tím, že RBA byla první centrální bankou skupiny G10, která se vrátila ke zvyšování úrokových sazeb.
Vývoj měny bude silně ovlivněn daty z Číny. V úterý půjde o obchodní bilanci, ve čtvrtek pak o HDP, maloobchodní tržby a průmyslovou výrobu. Jakékoli další zmírnění napětí na Blízkém východě by mělo prospět čínské ekonomice, a tím sekundárně podpořit i australské trhy.
