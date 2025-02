Trump chce zrušit licenci Chevronu ve Venezuele

Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje zrušit licenci společnosti Chevron Corp. na těžbu a prodej ropy ve Venezuele. Tento krok by mohl vážně ohrozit křehké ekonomické oživení země a zároveň snížit její produkci ropy.

Důvody Trumpova rozhodnutí

Trump kritizoval rozhodnutí administrativy Joea Bidena, která v roce 2022 umožnila Chevronu pokračovat ve venezuelských aktivitách. Jako hlavní důvody pro zrušení licence uvedl:

Nedemokratické volby a politické represe ze strany Nicoláse Madura.

a politické represe ze strany Nicoláse Madura. Nesplnění podmínek pro repatriaci migrantů z USA zpět do Venezuely.

Dopady na venezuelskou ekonomiku

Chevron je jediná velká americká ropná společnost, která ve Venezuele stále působí. Jeho produkce 200 000 barelů denně tvoří přibližně 20 % celkové těžby ropy v zemi. Přerušení operací by mohlo vést ke ztrátě 100 000 barelů denně a snížení státních příjmů.

Zástupci Madurovy vlády rozhodnutí ostře odsoudili a tvrdí, že tím USA neškodí pouze Venezuele, ale i americkým firmám a ropným rafineriím, které venezuelskou ropu zpracovávají.

Dopady na globální trh s ropou

Venezuelská ropa pomohla zmírnit dopady možných cel na kanadskou a mexickou ropu, která je důležitá pro americké rafinerie na pobřeží Mexického zálivu. Odstranění těchto dodávek by mohlo vést k růstu cen pohonných hmot v USA, což by šlo proti Trumpovu cíli snížit inflaci.

Geopolitický kontext

Trump dlouhodobě prosazuje energetickou nezávislost USA a slibuje podporu domácí těžby s heslem "drill, baby, drill". Jeho rozhodnutí tak může být součástí širší strategie, která má snížit závislost na zahraniční ropě.

Bude Trump opravdu jednat?

Analytici spekulují, že Trumpův krok může být pouze vyjednávací taktikou, která má zvýšit tlak na Madurovu vládu. Pokud by skutečně došlo k ukončení licence, kontrolu nad Chevronovými aktivitami by převzala státní ropná společnost PDVSA, což by mohlo ve skutečnosti posílit Madurovu vládu.

Chevron prohlásil, že analyzuje dopady oznámení a nadále postupuje v souladu se všemi americkými zákony a regulacemi.

Zrušení licence by mohlo vést k dalším ekonomickým problémům ve Venezuele, což by urychlilo migraci a destabilizovalo region. Na druhé straně by tento krok mohl být pro Trumpa politickým vítězstvím, zejména mezi odpůrci Madurova režimu.



Graf akcií Chevron Corp. (CVX.US)

Fibonacciho retracement

Po výrazném růstu z pandemického dna (březen 2020) na vrchol kolem 189,56 $ , akcie korigovala dolů .

, akcie . Hladina 23,6 % Fibonacciho retracementu (157,14 $) slouží jako rezistence , kterou se akcie snaží překonat.

, kterou se akcie snaží překonat. Podpora na 38,2 % (137,09 $) je klíčová – její prolomení by mohlo znamenat další pokles. K jejímu mírnému prolomení došlo 11.9.2024 jak jde vidět z grafu, ale cena akcií se následně ještě ten stejný den odrazila nad tuto úroveň a další dny pokračovala v růstu.

EMA 200 jako dynamická podpora/rezistence

200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 200) je na 153,30 $ a akcie se kolem této hodnoty pohybuje.

a akcie se kolem této hodnoty pohybuje. Pokud se akcie udrží nad EMA 200, může pokračovat v růstu. Pokud ji prorazí dolů, může dojít k poklesu směrem ke 137 $.

Dlouhodobý trend a aktuální situace

Akcie Chevronu měly silný růstový trend mezi lety 2020–2022, následně však přišla korekce.

mezi lety 2020–2022, následně však přišla korekce. Od roku 2023 se nachází v bočním trendu mezi 137 a 157 $ , bez jasného směru.

, bez jasného směru. Aktuální úroveň 155 $ znamená, že trh vyčkává a pravděpodobně zvažuje dopady Trumpova rozhodnutí.

Zdroj: xStation5

Graf OIL.WTI (H1)

Klíčová úroveň podpory kolem 68,50 $

Cena ropy se aktuálně nachází na silné supportní zóně mezi 68,50 - 69,00 $ (označená oranžovým pásmem).

(označená oranžovým pásmem). Tato úroveň byla v minulosti několikrát testována jako support, což naznačuje její významnost.

jako support, což naznačuje její významnost. Pokud se cena odrazí , může dojít k růstu zpět k 70,83 $ (SMA 200 - modrá křivka) nebo vyšším úrovním.

, může dojít k růstu zpět k nebo vyšším úrovním. Pokud však propadne pod 68,50 $, může následovat hlubší pokles, možná k 65,5 - 67 $.

Klouzavé průměry

SMA 200 (modrá křivka) na 70,83 USD naznačuje dlouhodobý trend, který je momentálně klesající .

naznačuje dlouhodobý trend, který je . EMA 50 (oranžová křivka) na 69,27 USD má klesající trend, ale cena ropy jí aktuálně mírně prorazila, což by mohlo znamenat, že dochází k dočasnému obratu trendu.

%R Williams

Hodnota indikátoru %R Williams je -6 což naznačuje, že OIL.WTI je v extrémně překoupené oblasti a tedy by mohlo dojít ke změně aktuálního trendu a poklesu ceny.

Možná reakce na Trumpovo oznámení

Pokud bude licence Chevronu ve Venezuele skutečně zrušena , může dojít k snížení nabídky ropy na trhu, což by mělo podpořit růst cen .

, může dojít k na trhu, což by mělo . Naopak, pokud jde pouze o vyjednávací taktiku , trh může zůstat v klesajícím trendu .

, trh může . Je potřeba však věnovat pozornost nyní hlavně zprávám o: