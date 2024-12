Trump varuje EU: Kupujte americké energie nebo přijdou cla

Prezident USA Donald Trump varuje Evropskou unii před zavedením cel na její exporty do USA, pokud členské státy nezačnou nakupovat více americké ropy a zemního plynu. Tento krok má za cíl snížit obchodní deficit mezi oběma regiony, který dosahoval 131,3 miliardy dolarů v roce 2022.

Trump na své sociální platformě Truth Social napsal: „Řekl jsem Evropské unii, že musejí vyrovnat svůj obrovský deficit s USA rozsáhlými nákupy naší ropy a plynu. Jinak to budou CELNÍ OPATŘENÍ na všech frontách!!!“

Spojené státy jsou největším producentem ropy na světě a také největším exportérem zkapalněného zemního plynu (LNG). Již nyní se státy, jako je EU či Vietnam, zabývají možnostmi nákupu více amerického plynu, částečně i kvůli hrozbě cel.

Evropská unie se v reakci na tento tlak snaží zaujmout jednotný postoj. „Jsme dobře připraveni na možnost, že nová americká administrativa přijme odlišný přístup v oblasti klimatu nebo obchodu,“ uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková po setkání skupiny G7 v Itálii. Zároveň Evropská komise již dříve posilovala své nástroje na ochranu před obchodním nátlakem.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, naznačila možnost zvýšení importu amerického LNG. „Proč nenahradit ruský LNG americkým, který je levnější a zároveň snižuje naše energetické náklady?“ prohlásila. Aktuálně Spojené státy již dominují evropskému trhu LNG, ale ruský plyn stále zůstává významnou součástí evropské energetické bilance.

Dlouhodobě Spojené státy plánují zvýšit svou exportní kapacitu. Krátkodobě však nemohou navýšit dodávky kvůli smlouvám o dlouhodobých kontraktech. Přesměrování zásilek z jiných regionů do Evropy by záviselo na dohodách s původními kupci a samo o sobě by nezvýšilo celkové americké exporty.

Kromě ropy a plynu je Trumpova kritika EU zaměřena také na nedostatečné výdaje na obranu a na deficit v obchodní bilanci. Trump v minulosti označil Brusel za „pekelnou díru“ a dokonce tvrdil, že by nechal Rusko „dělat si, co chce“, pokud by členské státy NATO nezvýšily své výdaje na obranu.

Evropská unie nicméně zůstává připravena čelit potenciálnímu obchodnímu konfliktu. Nový nástroj proti nátlaku umožňuje Evropské komisi zavést odvetná cla nebo jiné sankce na politicky motivovaná omezení. Současně byla přijata regulace zahraničních subvencí, která umožňuje blokovat společnosti s nespravedlivými státními podporami v účasti na veřejných zakázkách či fúzích.

Transatlantický obchod se tak znovu dostává do popředí zájmu obou stran. USA si upevňují svou roli klíčového dodavatele energií do Evropy, což je umocněno důsledky ruské invaze na Ukrajinu. Evropská unie naopak zůstává odhodlána zajistit svou energetickou bezpečnost a zachovat obchodní rovnováhu.

Jak se situace vyvine, bude záležet na oboustranných vyjednáváních a schopnosti nalézt kompromis v citlivých oblastech, jako je energetika a obchod. Nadcházející měsíce ukážou, zda se podaří vyhnout obchodní válce a zajistit stabilní transatlantické vztahy.