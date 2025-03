Trumpova cla mohou způsobit zdražení benzínu v USA

Prezident Donald Trump oznámil 3. března zavedení cel ve výši 25 % na dovoz z Kanady a Mexika, s výjimkou energetických produktů z Kanady, které budou zatíženy 10% clem. Tato cla, platná od 4. března, vyvolala obavy mezi americkými rafineriemi, které jsou závislé na dovozu ropy z těchto dvou zemí.

Kdo zaplatí cla na dovoz ropy do USA

Cla budou muset hradit americké společnosti dovážjící ropu z Kanady a Mexika. Tyto náklady se pravděpodobně přenesou na spotřebitele, i když část břemene mohou nést i kanadští producenti nebo americké rafinerie.

Jak závislé je USA na dovozu ropy z Kanady a Mexika

Přestože USA exportují více ropy, než kolik dovážejí, dovozy hrají klíčovou roli v energetické bezpečnosti země. Kanadská a mexická ropa tvoří dvě třetiny veškeré dovážené ropy do USA. Americké rafinerie investovaly miliardy dolarů do zpracování těžké ropy z Kanady a Mexika, která je levnější než lehčí druhy ropy.

Dopady cel na ceny pohonných hmot

Podle odhadů Goldman Sachs by 10% clo na všechny dovozy ropy do USA vedlo k ročnímu zdražení o 22 miliard dolarů, což odpovídá nárůstu nákladů o 170 dolarů na domácnost. Největší dopad by byl cítit na Západním pobřeží, Atlantickém pobřeží a na Středozápadě, kde jsou rafinerie silně závislé na dovážené ropě.

Rafinerie mohou přejít na lehčí a dražší ropu z USA, což by snižovalo jejich ziskovost. Společnost Marathon Petroleum uvedla, že by mohla nahradit kanadskou ropu lehčími domácími surovinami, ale s nižší efektivitou. Valero (jeden z největších amerických rafinérů) varovalo, že pokud cla omezí přístup k těžké ropě, mohla by být produkce rafinerií snížena o 10 %.

Reakce Kanady a Mexika

Kanada okamžitě zareagovala zavedením odvetných cel na americké zboží v hodnotě 100 miliard dolarů. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum oznámila, že zveřejní odvetná opatření 9. března.



Mexická společnost Pemex oznámila, že může přesměrovat ropu do Evropy a Asie, kde je vysoká poptávka po těžké ropě. Dálková přeprava by však znamenala větší náklady a menší zisky.



Kanadské ropné společnosti čelí větším problémů než ty mexické. Kanada vyváží ropu do Asie, ale jediným mořským výstupem je ropovod Trans Mountain, který už operuje na plnou kapacitu. To znamená, že by Kanada neměla snadný způsob, jak vykompenzovat výpadek amerického trhu, a může být nucena nést hlavní náklady na cla.



Graf gasoline (H4)

Klouzavé průměry (SMA a EMA): Oranžová křivka: EMA 50 = 221.54 $

Modrá křivka: SMA 200 = 214.70 $

Aktuálně se cena blíží ke SMA 200, což bývá silná úroveň podpory. Pokud se odrazí nahoru, může dojít k obnovení růstového trendu. Naopak průraz pod SMA 200 by mohl potvrdit medvědí trend. Indikátor RSI (Relative Strength Index): Hodnota RSI = 35.7 – blíží se k přeprodané oblasti (pod 30) , což znamená, že trh může být blízko odrazu vzhůru .

– blíží se k , což znamená, že trh může být . RSI se sice ještě nenachází v extrémní přeprodanosti, ale ukazuje slábnoucí momentum poklesu.

Zdroj: xStation5