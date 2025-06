3 trhy, které je vhodné sledovat příští týden (13.06.2025)

Izraelský útok na Írán otřásl ropnými trhy a je hlavním faktorem ovlivňujícím dnešní investorský sentiment. V příštím týdnu však několik klíčových centrálních bank oznámí svá měnověpolitická rozhodnutí. Přestože se většinou neočekávají změny sazeb, volatilita na měnových, komoditních i akciových trzích může zůstat zvýšená. Proto se po víkendu vyplatí sledovat měnový pár GBP/CHF, zlato (GOLD) a index US500.

GBP/CHF

Tento týden přichází s rozhodnutími Bank of England (BoE) a Švýcarské národní banky (SNB). Zatímco BoE pravděpodobně sazby nesníží, naznačila možnost dvou snížení do konce roku. SNB má však k úpravě sazeb nejblíže – kvůli výraznému poklesu inflace a nadměrnému posílení švýcarského franku jako „bezpečného přístavu“. Pokud se napětí na Blízkém východě dále nezhorší a obchodní jednání USA zůstanou stabilní, GBP/CHF by se mohl odrazit od nedávných poklesů. V opačném případě by mohl pokračovat downtrend.

GOLD

Zlato nadále slouží jako hlavní bezpečný přístav – společně s japonským jenem, švýcarským frankem a americkým dolarem. Aktuálně testuje historická maxima a v případě další eskalace mezi Izraelem a Íránem může pokračovat v růstu. Z dlouhodobého pohledu ale bude směr zlata záviset na vývoji měnové politiky. Ve středu 18. června oznámí Fed své rozhodnutí o sazbách. Přestože se v červnu ani červenci změny neočekávají, měkčí inflační data a slabší trh práce by mohly Fed posunout k holubičímu tónu, což by zlatu nahrávalo. Naopak jestli rozhodnutí posílí dolar, může dojít k korekci.

US500

Futures na index S&P 500 se nedávno přiblížily historickým maximům, ale prudce korigovaly kvůli napětí na Blízkém východě – následně však přišla částečná obnova během newyorské seance. Pokud se USA vyhnou přímé vojenské účasti, může se investorský zájem vrátit k výhledu obchodních dohod a nadcházející výsledkové sezóně. Přestože zisková očekávání zůstávají kvůli novým celním bariérám nejistá, index již většinu ztrát vymazal a bude se snažit udržet nad úrovní 6000 bodů.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

