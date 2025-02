Trumpovy obchodní války: Mají vůbec smysl?

„Měj své přátele blízko a nepřátele ještě blíž.“ Donald Trump si toto přísloví zřejmě vzal k srdci, protože si našel nové nepřátele velmi blízko domova. Otevřeně vyhlašuje obchodní válku Kanadě, Mexiku a Číně a zavádí vysoká cla na všechny produkty, čímž výrazně mění přístup oproti první obchodní válce ze svého prvního funkčního období. Mnohá americká média označují tento nový konflikt za „nejhloupější obchodní válku v historii“, zatímco Trump věří, že je nutná k obnovení postavení Spojených států na mezinárodní scéně. Má tato obchodní válka smysl? Je to součást širší strategie? Kdo a jak moc na agresivní obchodní politice USA prodělá?

Trump zavádí cla na Kanadu, Mexiko a Čínu

Ačkoli Trump dlouhodobě sliboval obrovská cla na ekonomiky, s nimiž mají Spojené státy největší obchodní výměnu, trhy jeho slovům zcela nevěřily. Nakonec 1. února podepsal výkonný příkaz, kterým zavedl 25% cla na veškeré zboží z Kanady a Mexika a 10% cla na veškeré čínské produkty. Jedinou výjimkou jsou energetické komodity z Kanady, na které se bude vztahovat pouze 10% clo a vstoupí v platnost až 18. února namísto původně plánovaného 4. února.

Ekonomické důsledky. Kdo utrpí největší ztráty?

Trumpova cla se dotknou zboží v hodnotě 1,3 bilionu dolarů, což je třikrát více než během první obchodní války v jeho prvním funkčním období. Tehdy byla cla cílená na konkrétní produkty a odvětví. Tentokrát jde o plošná opatření, což vyvolává otázky ohledně jejich oprávněnosti a udržitelnosti. Pokud cla skutečně zůstanou v platnosti, mohlo by to mít významný dopad na americkou ekonomiku.

Odhady ukazují, že hospodářský růst USA v roce 2025 by se mohl snížit o 0,7 až 1,6 procentního bodu a v roce 2026 dokonce o více než 2 procentní body. To však není vše. Modely Fedu předpovídají výrazný dopad na inflaci, až o 0,7 procentního bodu. V takovém případě by pravděpodobnost dalšího snižování úrokových sazeb byla minimální, což by bylo negativní pro americké firmy, občany i investory na Wall Street.

Donald Trump sám připouští, že dopad cel může být negativní pro americké občany, ale zdůrazňuje, že je nutné přinést krátkodobé oběti pro dlouhodobé zlepšení. Pokud se cla skutečně uplatní, je téměř jisté, že HDP Kanady a Mexika poklesne, protože tyto ekonomiky jsou silně závislé na obchodu se Spojenými státy.

V Mexiku je až 16 % HDP vázáno na obchod s USA.

V Kanadě je to přibližně 14 %.

V Číně tento podíl mírně přesahuje 2 %, takže dopad na její ekonomiku nebude tak drastický jako v případě Severní Ameriky.

Je pravděpodobné, že obchod v rámci Severní Ameriky prudce zpomalí, což by mohlo negativně ovlivnit i země, které dodávají produkty do Kanady a Mexika. Na druhou stranu se mohou Spojené státy začít poohlížet po levnějších alternativách v jiných částech světa, což by mohlo vytvořit příležitost pro asijské země (mimo Čínu) k navýšení svých exportů.

Která odvětví budou pod tlakem?

Americký automobilový sektor je vysoce integrovaný. Než se auto dostane k zákazníkovi, některé jeho součástky překročí hranice hned několikrát. Zavedení cel na Mexiko a Kanadu tedy v podstatě znamená zavedení cel na americké výrobce. Samozřejmě, Trump by rád přesunul veškerou výrobu zpět do USA, ale to není v krátkodobém horizontu proveditelné a bylo by to extrémně nákladné. Odhaduje se, že průměrná cena amerických aut by mohla vzrůst o přibližně 3 000 USD, což je výrazné zdražení, vezmeme-li v úvahu, že průměrná cena takového auta se pohybuje mezi 45 000 a 50 000 USD. Je také nutné připomenout, že inflace v posledních letech byla silně ovlivněna vývojem v automobilovém sektoru.

Pozornost je třeba věnovat také elektronickému a oděvnímu sektoru. Například Apple vyrábí naprostou většinu svých produktů v Číně, což platí i pro Nike. To jsou pouze dva příklady, ale mnoho společností pravděpodobně přenese vyšší náklady na spotřebitele. Průměrná americká domácnost může kvůli současné obchodní válce přijít ročně o 2 500–3 000 USD. Pokud by clo na Čínu bylo ještě zvýšeno a zavedla by se cla i na Evropskou unii, tyto ztráty by byly ještě vyšší.

Má Evropa důvod k obavám?

Evropa se často ocitla v nemilosti Donalda Trumpa. Kritizoval ji za nízké výdaje na obranu a opakovaně vyzýval, aby nenechávala otázky, jako je válka na Ukrajině, pouze na bedrech USA. Trump také poukazuje na velký obchodní deficit s EU, který by teoreticky mohl snížit zvýšenými nákupy surovin, zejména LNG plynu. Přesto je pravděpodobné, že Trump bude chtít zavést alespoň částečná cla na evropské produkty.

Situace v Evropě, zejména v Evropské unii, je však složitější. Trump by nejspíše omezil cla na konkrétní sektory nebo země. Zcela jistě by uvažoval o clech na evropská auta – především německá. Zároveň by se mohl vyhnout plošným clům na všechny ekonomiky, aby EU nezavedla odvetná opatření vůči USA. Spekuluje se, že cla na Evropu by mohla být zavedena začátkem března.

Na druhou stranu, Trump považuje svou nepředvídatelnost za jednu ze svých největších výhod. Proto není vyloučeno, že cla uvalí už příští týden, což by mohlo způsobit, že EUR/USD rychle klesne pod paritu. Je také důležité připomenout, že obchodní nerovnováha mezi USA a Evropou je mnohem větší než například mezi USA a Kanadou.

Jak reagoval trh?

Americký dolar v průměru posílil o 1 % vůči většině světových měn. Největší pohyby byly zaznamenány vůči kanadskému dolaru a mexickému pesu. Evropské měny, jako polský zlotý, maďarský forint a česká koruna, rovněž výrazně oslabily.

Na evropských akciových indexech došlo k masivním propadům, přičemž většina z nich klesla o více než 1 %. Investoři se obávají, že podobná cla, jaká byla zavedena vůči Kanadě a Mexiku, by mohla být uvalena i na Evropu nebo některé konkrétní ekonomiky.

Strach je patrný i na kryptotrhu, kde propady dosáhly několika procent. Bitcoin se propadl zpět pod hranici 100 000 USD.

Jde jen o vyjednávací strategii?

Oficiálním důvodem pro zavedení cel je boj proti nelegálnímu obchodu s drogami a nelegální migraci do USA. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že cla budou napadena u Nejvyššího soudu USA. Pravděpodobnější strategií by mohlo být zavedení cel na konkrétní produkty nebo sektory, což by bylo snadněji obhajitelné.

Trump širokým zavedením cel vysílá jasný signál svým obchodním partnerům, že čas na zdlouhavá vyjednávání skončil a některé procesy musí být urychleny.

Z dlouhodobého hlediska nemá obchodní válka žádné opodstatnění a její pokračování by mohlo výrazně zpomalit celosvětovou ekonomiku. Ani teď není jisté, jak budou cla fungovat nebo zda budou vůbec implementována.

Trumpovy kroky jsou extrémně nepředvídatelné a teprve po několika týdnech či měsících budeme moci posoudit jejich skutečný dopad na ekonomiku a spotřebitele.

Co lze s jistotou říci už teď, je to, že trhy zůstanou extrémně volatilní a že další výrazné pohyby budou následovat. Mohou být negativní, pokud budou cla rozšířena, ale pozitivní, pokud se situace vyjasní a ukáže se, že cla nebudou mít výraznější dopad.