Tržní shrnutí: Evropské indexy překonávají americké akcie před otevřením Wall Street 📉

Futures na americké akcie v pátek oslabily, když investoři vyčkávali na rozhodnutí prezidenta Trumpa ohledně nového předsedy Fedu. Trhy čím dál více zaceňují Kevina Warsha jako pravděpodobného kandidáta, po zprávách, že by mohl být Trumpovou volbou.
Naopak evropské akcie si vedou dobře – německý DAX přidává téměř 0,5 %, zatímco britský FTSE a francouzský CAC40 mírně rostou.
-
Futures na S&P 500 klesly téměř o 1 %, Nasdaq 100 oslabuje o 1,2 % a Dow o 0,7 %, což signalizuje další risk-off seanci, zejména u technologií.
📊 Dnešní klíčová makrodata:
-
14:30 – PPI inflace (USA)
-
15:45 SEČ – Chicago PMI (USA)
Kevin Warsh je považován za relativně jestřábího kandidáta s historií tvrdého postoje vůči inflaci, i když v poslední době podporoval snížení sazeb, čímž se přibližuje Trumpovu postoji.
Podle zpráv Trump ve čtvrtek Warsha přijal v Bílém domě a oznámí jméno kandidáta v pátek dopoledne.
Trhy reagují:
-
Americký dolar posílil v návaznosti na sázky na Warsha
-
Výnosy dluhopisů vzrostly, v čele s 30letým výnosem (+5 bazických bodů)
-
Drahé kovy prudce klesají, což zchladilo předchozí přehřátou rally:
-
Zlato spadlo o 4–7 % intradenně
-
Stříbro se propadlo o více než 10 %
-
Platina ztratila přes 10 %
-
- Důvod poklesu: Silnější dolar zdražuje drahé kovy pro zahraniční kupce a trh hledal záminku k výběru zisků po parabolickém růstu.
Napětí v mezinárodním obchodě opět na scéně:
-
Trump pohrozil 50% clem na kanadské dovozy letadel
-
Varoval, že USA by mohly odepřít certifikaci nových letadel firem jako Bombardier kvůli bariérám vůči americkým strojům Gulfstream
-
Mexiko může čelit novým clům za dodávky ropy na Kubu
Smíšené výsledky Big Tech:
-
Apple: Akcie beze změny v premarketu po překonání zisku díky rekordnímu prodeji iPhonů
-
CEO Tim Cook varoval, že globální nedostatek pamětí může zatížit marže
-
-
Sandisk (SNDK.US):
-
Akcie +20 % v premarketu po silných výsledcích a pozitivním výhledu
-
EPS téměř 2× nad očekáváním
-
Firma těží z rostoucí poptávky po AI-driven pamětech a úložištích, zejména v segmentu datacenter
-
📌 Dnes sledované tržby:
-
Exxon a Chevron (před otevřením)
-
American Express a Verizon
Navzdory volatilitě zůstávají hlavní americké indexy za týden v zisku, přičemž Dow mírně zaostává.
Z firemního světa:
- Perplexity údajně podepsal cloudovou dohodu s Microsoft Azure v hodnotě 750 mil. USD na tři roky, čímž rozšiřuje spolupráci mimo AWS a získává přístup k frontier modelům přes Foundry ekosystém.
📈 Grafy US500 a DE40 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
