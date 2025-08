Ropa oslabuje po rozhodnutí OPEC+ zvýšit těžbu, trh sleduje i hrozby nových sankcí

Ceny ropy dne klesly na nejnižší úroveň za poslední týden, poté co OPEC+ oznámil navýšení produkce o 547 000 barelů denně od září. Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním trhu, ale posiluje tlak na cenu, který byl patrný již během pátku, kdy ropa ztratila přibližně 2 USD.

Brent klesl o 1,7 % na 68,50 USD za barel, zatímco WTI oslabila o 1,9 % na 66,07 USD. Rozšířená aliance producentů v rámci OPEC+ tak pokračuje v plném a předčasném rušení pandemických škrtů, které původně činily až 2,5 milionu barelů denně – tedy přibližně 2,4 % globální poptávky.

Analytici z Goldman Sachs však upozorňují, že reálný nárůst produkce ze strany osmi klíčových zemí OPEC+ bude činit spíše 1,7 milionu barelů denně, protože některé jiné členské státy snížily těžbu po předchozím přečerpání kvót.

Trh rovněž zůstává citlivý na geopolitická rizika, zejména pokud jde o další možné sankce USA vůči Rusku. Prezident Trump zvažuje 100% sekundární cla na odběratele ruské ropy, což již vedlo ke změně směru alespoň dvou tankerů směřujících z Ruska do Indie. Přesto indické úřady signalizují, že budou v nákupech pokračovat. Analytici ING upozorňují, že pokud by Indie skutečně přestala ruskou ropu odebírat, na trhu by mohlo chybět až 1,7 milionu barelů denně.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena OIL.WTI pokračuje v silném poklesu a aktuálně se obchoduje na úrovni 65,92 USD, což je nejnižší cena za poslední týden. Bollingerova pásma ukazují, že cena se drží u spodní hranice (65,58 USD), čímž potvrzuje velmi silný sestupný trend. CCI dosáhlo extrémní přeprodané hodnoty -159,2, což indikuje, že trh je výrazně pod tlakem prodejců. Vysoké objemy během poklesu jen podporují negativní sentiment na trhu. Technicky je možné očekávat krátkodobý odraz vzhledem k přeprodanosti, nicméně celkový trend zůstává medvědí, dokud nedojde k překonání oblasti 67,50 USD.

Zdroj: xStation5

