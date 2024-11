Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (05.11.2024)

Trhy čekají na výsledky US voleb a také čtvrteční zasedání Fedu, které bude důležité z hlediska prosincových očekávání. Pokud by Powell naznačil další snížení do konce roku, mohly by z toho těžit hlavní měny vůči dolaru, technicky se na to trh již připravuje. Na akciových indexech by v nejbližších dnech mohli obchodníci zaznamenat zajímavé příležitosti k doplnění portfolií, což rovněž platí iu komoditních trhů v čele s ropou.