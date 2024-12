Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (09.12.2024)

Obchodníci očekávají na více než 87 %, že Fed znovu sazby sníží. Důležitý bude však střednědobý výhled, který by zasedání mělo také přinést. Dolaru se poslední dny moc nedařilo, futures data nenaznačují sice výraznou změnu, ale nejbližší dny by mohly ze sentimentu těžit zejména AUD, NZD a Euro. Americký zemní plyn těží z očekávání výraznější poptávky, kterou by měly podporovat exportní aktivity. Pro dlouhodobé obchodníky se stále formuje nákupní příležitost do roku 2025.