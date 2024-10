Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (23.09.2024)

Překvapivé rozhodnutí FEDu o snížení sazeb trhy paradoxně nepřekvapilo. Vyšší míra sazeb v budoucnosti však může být dlouhodobějším strašákem. Nejbližší dny nebudou fundamentálně významné a trhy by tak mohly zůstat v aktuálních trendech. Komodity se na zimu pomalu probouzejí, za zemní plyn jsou obchodníci ochodný v zimě platit i 3.5$, ropa s potenciálem nad 85$ v první polovině roku 2025. Všechno to bude muset doprovázet nový expanzivní cyklus ekonomik. Z hlavních měn se výrazně dařilo zejména Libře, pár EURUSD korigoval minulý týden zisky, ale pozitivní trend by i přesto mohl pokračovat.