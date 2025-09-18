Úroková sazba by měla být ponechána Bank of Japan

Dnes v noci proběhne další zasedání měnové politiky centrální banky, které uzavře nejrušnější týden měnové politiky celého roku. V zásadě Bank of Japan ponechá úrokové sazby beze změny na úrovni 0,5 % vzhledem k politické, ekonomické a sociální nejistotě, kterou země zažívá.
Ekonomická situace Japonska
Od posledního zasedání v červenci došlo v Zemi vycházejícího slunce k významným událostem jak v ekonomické, tak politické oblasti.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Na ekonomické frontě poslední zveřejněná data ukázala vyšší než očekávaný růst HDP, a to 2,2 % meziročně, což je faktor podporující možnost krátkodobého zvýšení sazeb.
Inflace se drží nad 2 % více než tři roky. Přestože od února dochází k určité dezinflační tendenci, úroveň zůstává vysoká, což vyvíjí tlak na BoJ ke zvýšení sazeb. Argument zastánců flexibilnější měnové politiky je, že poslední data ukazují na růst o 3,1 %, a průzkumy předpokládají, že nová inflační data, která měla být zveřejněna dnes ráno, ukážou pokles růstu na 2,8 %.
CPI a jádrový CPI v Japonsku. Zdroj: XTB
Tato data spolu s obchodní dohodou uzavřenou s USA, která snížila celkovou nejistotu, naznačovala možnost zvýšení sazeb na dnešním zasedání.
Očekávání však zmizela začátkem tohoto měsíce, když premiér Šigeru Išiba oznámil svou rezignaci, což vyvolalo obavy z politické nestability a možnost, že nová vláda by mohla upřednostňovat flexibilnější měnovou politiku.
Investoři se domnívají, že ministr zemědělství Šindžiró Kodžiumi, který v úterý oficiálně vstoupil do závodu o předsednictví LDP, je více nakloněn zvyšování sazeb než jeho pravděpodobná soupeřka Sanae Takaichiová, považovaná za zastánkyni měnového uvolňování a flexibilnější fiskální politiky. LDP, největší strana vládní koalice, uspořádá volbu svého vedení 4. října.
Vývoj akcií, dluhopisů a jenu
Japonský akciový index Nikkei 225 právě překonal své historické maximum. Jedná se již o pátý rekord v září po čtyřech v srpnu. Zároveň šlo poprvé v historii, kdy benchmark uzavřel nad 45 000 body. Nikkei od začátku roku vzrostl o více než 15 % a za posledních 12 měsíců téměř o 25 %.
Tentokrát byl podpořen růsty realitních, technologických a dalších exportně orientovaných společností poté, co rozhodnutí Fedu o snížení sazeb zmírnilo obavy ohledně ekonomického výhledu USA.
Na měnovém poli se americký dolar stal obětním beránkem politik Donalda Trumpa. To přimělo mezinárodní investory hledat alternativní měny, jak se to stalo s japonským jenem, který od začátku roku posílil o 6,74 % vůči americkému dolaru.
Vývoj měn vůči dolaru od začátku roku. Zdroj: XTB
Snížení sazeb většinou světových centrálních bank by mohlo přinést další posílení japonské měny v době, kdy se nachází poblíž klíčových úrovní blízko 147 na páru dolar-jen.
Zdroj: Xstation
Rychlé zhodnocení japonské měny by mohlo prohloubit snižování ziskových marží japonských společností. Na druhou stranu by to zvýšilo inflační tlaky, což by mohlo přinutit Bank of Japan k rychlému zvýšení sazeb.
Jedním z klíčových aspektů trhů v posledních měsících byly obavy o globální dluhopisy s pevným výnosem. Politická a fiskální nejistota posunula výnosy velmi dlouhodobých dluhopisů vzhůru. Třicetiletý dluhopis dosáhl začátkem tohoto měsíce historického maxima 3,285 %, a to uprostřed nedůvěry investorů ve vládní politiku, vysokou úroveň zadlužení a možnost zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan.
Trh se nyní zdá být uklidněn díky posledním aukcím, ale mohlo by jít jen o jednorázovou událost. Japonské dvacetileté dluhopisy vzrostly poté, co aukce přilákala nejvyšší poptávku od roku 2020, což poskytlo investorům určitou úlevu tváří v tvář zvýšeným politickým a fiskálním rizikům.
Klíčové otázky na zasedání
Přestože trh se 100% jistotou započítává, že nedojde ke změně přijaté měnové politiky, následná tisková konference a vysvětlení guvernéra Kazua Uedy budou obzvlášť důležitá. Mezi klíčovými body zdůrazňujeme následující:
- Jaké budou další kroky? V současnosti je 67% pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce roku, přičemž hlavní pozornost směřuje na říjen, kdy je 30% šance na zvýšení o 25 bazických bodů.
Rozhodovací pravděpodobnosti ohledně úrokových sazeb: Zdroj: Bloomberg
- Ovlivňuje politická situace rozhodování? Centrální banka pravděpodobně nebude diskutovat o důsledcích Išibovy rezignace, jelikož se snaží znovu potvrdit svou nezávislost na vládě. Přesto však politický dopad pravděpodobně bude součástí jednání.
- Jak ovlivní rozhodnutí Fedu Japonsko? Rozhodnutí, která činí nejdůležitější centrální banky světa, mají dopady na zbytek světa. Zatímco dalším krokem v Japonsku by mělo být zvýšení sazeb, v USA se očekávají ještě dvě dodatečná snížení sazeb později v tomto roce.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.