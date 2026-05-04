US OPEN: Geopolitics and earnings set the market’s pace

Začátek pondělní americké seance probíhá ve stínu zatím stále převážně předpokládané eskalace v Hormuzském průlivu. Futures na americké indexy reagují mírnými poklesy a ztráty se drží maximálně do 0,5 %.
Výraznější pohyby jsou vidět na dluhopisovém a ropném trhu. Výnosy dluhopisů rostou na střední části křivky, tedy u splatností 1 až 5 let, téměř o 1 %. Ropa je dočasně výše o 3 % a Brent se pohybuje nad 111 USD za barel.
Íránská agentura FARS uvedla, že dvěma raketami zasáhla blíže neurčený typ americké válečné lodi. K útoku mělo údajně dojít ve chvíli, kdy se plavidlo pokusilo silou proplout průlivem. V reakci na to nejmenovaný představitel americké administrativy řekl serveru Axios, že k žádnému takovému útoku nedošlo.
To vše se odehrává v kontextu Project Freedom, který v neděli oznámil D. Trump. Jde o vojenskou operaci, která má zatím ne zcela přesně specifikovaným způsobem vytvořit podmínky pro vojenský doprovod obchodních lodí přes průliv.
Makroekonomická data
Census Bureau dnes půl hodiny po otevření seance zveřejní objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a tovární objednávky v USA za březen.
- Trh očekává, že anualizovaná změna objednávek zboží dlouhodobé spotřeby se zlepší z -1,2 % na 0,8 %.
- U továrních objednávek se očekává růst o 0,5 % oproti 0 % o měsíc dříve.
US100 (D1)
Index zůstává ve velmi strmém uptrendu a pohybuje se poblíž historických maxim. RSI roste do překoupeného pásma (76). Pokud by prodejci znovu převzali iniciativu, prvním silným supportem by byla úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Berkshire Hathaway (BRKB.US): Společnost spojená s legendárním Warrenem Buffettem zveřejnila první výsledky pod vedením nového CEO Grega Abela. Překonala očekávání trhu, když vykázala zisk na akcii 7,878 USD a tržby 93,68 miliardy USD. Hotovost vzrostla na 397,38 miliardy USD a zpětné odkupy akcií dosáhly 234 milionů USD. Akcie reagují jen minimálně.
- GameStop (GME.US): Akcie rostou v premarketu o více než 6 % poté, co společnost oznámila nabídku na převzetí e-commerce platformy eBay v hodnotě 56 miliard USD, což představuje prémii vůči tržní valuaci kolem 20 %. Akcie eBay rostou v premarketu o více než 7 %.
- Palantir (PLTR.US): Společnost po uzavření trhu zveřejní výsledky za Q1 2026. Trh očekává meziroční růst zisku na akcii na přibližně 0,28 USD a tržby nad 1,5 miliardy USD.
- Norwegian Cruise (NCLH.US): Provozovatel výletních plaveb vydal zklamavý výhled pro Q2 i celoroční výsledky. Akcie klesají o více než 7 % a tlačí dolů celý sektor.
- Celcuity (CELC.US): Biotechnologická společnost roste o více než 10 % po zveřejnění výsledků další fáze testů svého léku na rakovinu prsu.
Akcie Norwegian klesají 📉
BREAKING: Írán útočí na americké lodě? Ceny ropy prudce rostou
Krypto zprávy 📈 Bitcoin se odráží a blíží se k úrovni 80 000 USD
Graf dne: EURUSD (04.05.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.