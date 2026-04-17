US OPEN: Hormuzský průliv je plně otevřen 💥 Euforie na trzích 🚀

Futures na americké akciové indexy při otevření Wall Street výrazně rostou. Futures na Dow Jones Industrial Average přidávají více než 500 bodů (+1,1 %), S&P 500 roste o 0,8 % a Nasdaq 100 o 0,9 %. Hlavním katalyzátorem bylo vyjádření íránského ministra zahraničí Seyeda Abbáse Arakčího, který oznámil úplné znovuotevření Hormuzského průlivu pro komerční námořní dopravu během příměří s Libanonem.
Zároveň server Axios uvedl, že USA a Írán jednají o tříbodovém memorandu o porozumění, které má zahrnovat uvolnění 20 miliard USD ve zmrazených íránských prostředcích výměnou za to, že se Írán vzdá obohaceného uranu.
Index US100 zažívá svůj nejrychlejší a nejvýraznější růst od září 2025. Zdroj: xStation
Ceny ropy prudce klesly. WTI ztratila více než 10 % a dostala se k úrovni 84,60 USD za barel, zatímco Brent odepsal téměř 10 %. Zlato a stříbro naopak rostly. Spotové zlato přidalo 2 % na 4 881,81 USD za unci a stříbro vzrostlo téměř o 5 % na 82,30 USD za unci.
Bezprostředním impulsem pro tento pohyb bylo oznámení Teheránu, že po dobu izraelsko-libanonského příměří, které vyhlásil prezident Trump, plně otevře Hormuzský průliv. Jde o klíčovou námořní trasu, přes kterou prochází přibližně 20 % světového obchodu s ropou. Dříve, po prvním kole mírových jednání v Islamábádu, otevřel Írán průliv pouze částečně a jen pro vybraná plavidla. Optimismus trhů ohledně trvalejšího konce konfliktu dále podporuje vyhlídka na druhé kolo jednání v Islamábádu tuto neděli a pokrok v rozhovorech o 450 kg uranu obohaceného na 60 %, který je uložen v íránských podzemních zařízeních.
Volatilita je aktuálně patrná na klíčových trzích. Zdroj: xStation
Klíčové firemní informace:
- Netflix (NFLX, -10 %) — Akcie streamovacího giganta zažívají nejprudší pokles od října po zklamávajícím výhledu na 2. čtvrtletí. Očekávaný EPS činí 0,78 USD oproti 0,84 USD, které očekával LSEG. Další negativní zprávou je oznámení, že spoluzakladatel Reed Hastings v červnu odstoupí z představenstva. Řada analytiků však doporučuje pokles využít k nákupu a poukazuje na solidní výsledky za 1. čtvrtletí, kdy tržby dosáhly 12,25 miliardy USD (+16 % r/r) a překonaly konsenzus 12,18 miliardy USD. Netflix se zároveň vzdává snahy o převzetí Warner Bros. Discovery.
- Ally Financial (ALLY) +4,27 % — Akcie banky rostou po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí, které překonaly odhady zisku. EPS dosáhl 1,11 USD na akcii oproti konsenzu FactSetu ve výši 0,93 USD, což představuje výrazně lepší výsledek. Tržby dosáhly 2,10 miliardy USD, mírně pod odhadem 2,14 miliardy USD, ale to investorům nebránilo reagovat na report pozitivně. Akcie se nyní obchoduje na úrovni 41,96 USD, tedy nad 50denním klouzavým průměrem na 40,06 USD, což naznačuje pokračující růstové momentum.
- Oracle (ORCL, +3 %) — Akcie přidávají další 3 % a míří k šesté růstové seanci v řadě. Společnost za týden posílila o více než 30 %, což je její nejlepší týden od roku 1999. Za růstem stojí nadšení trhu kolem AI a cloudových kontraktů.
- Alcoa (AA) -2 % — Producent hliníku oslabuje po smíšených výsledcích za 1. čtvrtletí 2026. Upravený EPS dosáhl 1,40 USD na akcii oproti konsenzu LSEG ve výši 1,49 USD, což znamená mírné zklamání na úrovni zisku. Tržby činily 3,19 miliardy USD, pod odhadovaným pásmem 3,28 až 3,40 miliardy USD, a meziročně klesly o 5,2 %. Pozitivní zprávou je ale silný mezikvartální růst čistého zisku, který vzrostl na 425 milionů USD z 213 milionů USD ve 4. čtvrtletí 2025 (+99,5 %), a to díky 12,3% mezikvartálnímu růstu cen primárního hliníku na 4 209 USD za metrickou tunu. Firma potvrdila celoroční cíle pro rok 2026, což omezuje výprodej, nicméně tlak na segment aluminy (negativní EBITDA -40 milionů USD) a rostoucí náklady na energie a dopravu zůstávají hlavními rizikovými faktory.
- Affirm (AFRM, +3 %) — Morgan Stanley označila firmu za jednoho z hlavních favoritů s odkazem na potenciál růstu zisků a polevující obavy kolem sektoru soukromých úvěrů. Akcie od začátku roku 2026 ztratily 19 %, což analytici vnímají jako atraktivní vstupní úroveň.
- Knight-Swift (KNX, -1 %) — Dopravní společnost snížila svůj výhled na 1. čtvrtletí s odkazem na zimní počasí a rostoucí náklady na paliva v březnu, které představují další faktor vyvíjející tlak na sektor silniční dopravy.
