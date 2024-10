US OPEN: Intel cílem převzetí? Deutsche Bank reviduje rating BNY Mellon

Wall Street na začátku pondělní seance ve smíšené náladě

Deutsche Bank reviduje rating společnosti BNY Mellon

Intel (INTC.US) posiluje o 3 % poté, co společnost Qualcomm (QCOM.US) oslovila výrobce čipů, aby s ním projednala potenciální akvizici

Americké trhy zahájily pondělní peněžní seanci se smíšeným sentimentem. Pět minut po otevření Wall Street získává Nasdaq 0,32 %, zatímco S&P500 přidává 0,15 %. Pozornost investorů se dnes soustředí na podnikové zprávy a údaje o indexech PMI za září.

Aktuální volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

US100

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se dnes obchoduje o 0,19 % výše oproti závěru pátečního obchodování. Stojí však za zmínku, že zisky z minulého týdne srazily index nad zónu odporu, kterou byla zóna 19740 bodů. Právě udržení této zóny ve střednědobém horizontu by mohlo být důležitým prvkem určujícím trvalý návrat US100 k rostoucímu trendu.

Zdroj: xStation 5

Firemní novinky

Deutsche Bank zvýšila doporučení pro BNY Mellon (BK.US) na Buy a stanovila vysokou cílovou cenu s odkazem na silnější přesvědčení po setkání investorů s generálním ředitelem společnosti. Nová cílová cena je 80 USD za akcii, oproti předchozím 66 USD.

Intel (INTC.US) posiluje o 3 % poté, co společnost Qualcomm (QCOM.US) oslovila výrobce čipů, aby s ním projednala potenciální akvizici. Dnešní zisky dosáhly až 6 %, ale byly vymazány poté, co agentura Reuters uvedla, že zhmotnění převzetí Qualcomm by mohlo podléhat přísné antimonopolní kontrole po celém světě, neboť by se jednalo o spojení dvou klíčových výrobců čipů v největší transakci v historii odvětví, čímž by vznikl gigant s velkým podílem na trhu chytrých telefonů, osobních počítačů a serverů.

Na druhé straně nabídku na investici do společnosti Intel ve výši až 5 miliard dolarů navrhla také společnost Apollo Global Management (APO.US).

DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

- General Motors (GM.US): Na základě rozsáhlého zpětného odkupu akcií automobilky a příznivého diskontovaného ocenění zvyšuje HSBC cílovou cenu z 56 na 58 USD.

- United Rentals (URI.US): USD ze 780 USD s tím, že odhady společnosti pro druhou polovinu roku jsou většinou bez rizika materializace.