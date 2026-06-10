US Open: Květnová inflace omezuje poklesy

Inflace CPI v květnu dosáhla 4,2 %, což představuje nejvyšší úroveň od dubna 2023. Trhy však nacházejí důvod k optimismu v jádrové inflaci, která vzrostla pouze o 0,2 %. Výsledek oslabil dolar a umožnil americkému akciovému trhu mírně si oddechnout. Po otevření seance se ztrátami kolem 0,5 % se nyní indexy NASDAQ Composite i S&P 500 pohybují jen mírně pod nulou.
Již několik dní sledujeme zvýšenou averzi k riziku na amerických trzích. Ta může souviset nejen s poměrně chaotickou komunikací přicházející z Blízkého východu, ale také s IPO společnosti SpaceX, které je naplánováno na pátek.
Pokud jde o nekončící ságu mezi USA a Íránem, investoři zřejmě nevnímají včerejší útoky jako předzvěst výraznější eskalace konfliktu. Je to patrné i na omezeném růstu cen ropy, kdy se barel ropy Brent aktuálně obchoduje těsně pod úrovní 93 USD.
Největším dnešním poraženým je společnost Super Micro Computer. Pokles o 12,5 % je především reakcí na zprávu o plánu získat až 7 miliard USD nového kapitálu prostřednictvím rozsáhlé emise akcií.
Obrázek 1: Přehled indexu Nasdaq 100 (10.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Obrázek 2: Největší růsty a poklesy v indexu Nasdaq 100 (10.06.2026)
Zdroj: Bloomberg, 10.06.2026
Obrázek 3: Sektorová heatmapa indexu Nasdaq 100 (10.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Technická analýza
US100 (D1)
Zdroj: xStation, 10.06.2026
Po velmi silném růstovém impulzu vstoupil index na konci března do korekční fáze. Cena prolomila krátkodobý rostoucí kanál, což představuje první jasný signál slábnoucího trendu. Trh aktuálně testuje supportní zónu na úrovni 28 645 bodů, která se shoduje s 23,6% Fibonacciho retracementem. Dodatečný support představuje EMA50 v blízkosti 28 338 bodů. Dokud se kurz drží nad touto oblastí, lze poklesy považovat za korekci v rámci dominantního uptrendu.
Indikátor RSI se pohybuje poblíž úrovně 50 bodů, což potvrzuje absenci jasné převahy jedné strany trhu. MACD nadále generuje prodejní signál a naznačuje slábnutí předchozího růstového momenta. Z technického pohledu zůstává střednědobý výhled býčí, avšak v krátkodobém horizontu mají navrch medvědi.
Firemní zprávy
- Cracker Barrel (CBRL.US): Akcie restauračního řetězce vzrostly o 26 % poté, co společnost zvýšila svůj výhled tržeb pro celý rok a překonala průměrné odhady analytiků.
- Dianthus Therapeutics (DNTH.US): Akcie společnosti se propadají o 14 % po zprávě, že konkurenční společnost Sanofi zastavila pozdní fázi klinických studií experimentální léčby vzácného autoimunitního onemocnění kvůli obavám o její účinnost.
- Super Micro Computer (SMCI.US): Akcie společnosti oslabily o 14 % po oznámení plánu získat 7 miliard USD nového kapitálu. Prostředky mají být využity na nákup komponent potřebných k realizaci objednávek AI serverů v hodnotě téměř 39 miliard USD.
- Oscar Health (OSCR.US): Akcie pojišťovny rostou o 4 % díky zvýšení investičního doporučení od Barclays. Analytici jako důvod uvedli viditelné zlepšování marží společnosti.
Jídlo lepší než technologie❓ Cracker Barrel roste o 32 % po výrazně lepších výsledcích za 3. čtvrtletí 🍳📈
⚠️ Konec levných peněz v Evropě? ECB zítra mění kurz
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Konflikt v Íránu nemusí skončit
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