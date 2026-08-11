Hliník vystoupal na sedmitýdenní maximum. Zásoby na LME jsou nejnižší od roku 1990 📈

Cena hliníku pokračuje v růstu a dostala se na nejvyšší úroveň za posledních sedm týdnů poté, co významný producent aluminy v Brazílii oznámil výrazné omezení výroby. Norsk Hydro uvedla, že její závod Alunorte snížil produkci na 50 % kapacity kvůli problémům s dodávkami zemního plynu.
Alunorte patří mezi největší světové producenty aluminy, která je klíčovou surovinou pro výrobu hliníku. Jakékoli delší omezení provozu tak může zvyšovat tlak na náklady hutí a dále utahovat už tak napjatou globální nabídku.
Hliník na Londýnské burze kovů během dne posílil až o 1,9 %. Později se obchodoval kolem 3 367,50 USD za tunu, přibližně o 1,5 % výše.
Problémem jsou dodávky zemního plynu
Norsk Hydro uvedla, že výrobu v Alunorte obnoví na plnou kapacitu, jakmile to dovolí dostupnost zemního plynu. Dodavatelem plynu pro závod je společnost CELBA, která patří firmě New Fortress Energy.
Právě New Fortress Energy se však potýká s vysokým zadlužením a prochází finanční restrukturalizací. To zvyšuje nejistotu ohledně toho, jak rychle se podaří dodávky plynu stabilizovat.
Pro trh s hliníkem jde o další nepříjemnou událost na straně nabídky v roce, který už byl poznamenán výraznými výpadky.
Blízký východ dál omezuje dodávky
Trh s hliníkem letos výrazně zasáhl konflikt s Íránem, který narušil přepravu kovu z Blízkého východu. Tento region před válkou představoval přibližně 10 % globální produkce.
Po počátečním prudkém růstu ceny sice část zisků odevzdaly, od konce června však hliník znovu posiluje. Důvodem je kombinace omezených dodávek, nízkých zásob a rostoucích obav, že normalizace obchodních toků může trvat déle, než se původně očekávalo.
Situaci dále komplikuje zhoršující se diplomatické prostředí. Americký prezident Donald Trump představil nové požadavky vůči Íránu, které mohou podle trhu jednání o ukončení konfliktu dále prodloužit.
Zásoby na LME jsou nejnižší za více než 35 let
Napětí na trhu potvrzuje také vývoj zásob na Londýnské burze kovů. Ty letos setrvale klesají a nyní se pohybují kolem 250 tisíc tun, což je nejnižší úroveň od listopadu 1990.
Takto nízké zásoby zvyšují citlivost trhu na jakýkoli nový výpadek nabídky. I relativně krátké omezení výroby může v takovém prostředí vyvolat výraznější cenovou reakci.
To platí obzvlášť v situaci, kdy se nové dodávky z Číny a Indonésie zatím nedokázaly promítnout do výraznějšího růstu zásob v systému LME.
Deficit může přesáhnout 900 tisíc tun
Norsk Hydro už minulý měsíc upozornila, že pokud se neobnoví normální obchod přes Hormuzský průliv, může se roční globální deficit hliníku rozšířit na více než 900 tisíc tun.
Tato prognóza nyní získává další podporu po výpadku v Brazílii. Pokud bude produkce aluminy v Alunorte omezená delší dobu a současně zůstanou narušené dodávky z Blízkého východu, může trh čelit ještě většímu nedostatku.
Pro investory to znamená, že hliník zůstává citlivý na jakékoli nové zprávy o dodávkách, geopolitice a dostupnosti surovin. Krátkodobě tak převažují faktory podporující vyšší ceny.
Graf hliníku (ALUMINUM, D1)
Zdroj: xStation5
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