Zlato posiluje téměř o 3 % a snaží se zvrátit trend

Zlato dnes výrazně posiluje. Sentiment na trhu drahých kovů podporuje pokles výnosů amerických státních dluhopisů po výrazně slabším než očekávaném reportu z amerického trhu práce (NFP). Páteční seance tak přináší další silný růstový impuls pro cenu zlata.
GOLD – graf (časový rámec D1). Jaké jsou výhledy pro cenu zlata?
Zlato dnes vzrostlo přibližně na 4 350 USD za unci, kde testuje 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA200, červená linie). Z technického pohledu jde o klíčovou rezistenci, která je často považována za hranici oddělující dlouhodobý uptrend od downtrendu.
Pokud zlato uzavře dnešní seanci nad EMA200, půjde o první denní uzavření nad tímto indikátorem od 4. června. Cena kovu se již odrazila o více než 10 % od nedávného lokálního minima, stále se však obchoduje přibližně 20 % pod svým historickým maximem 5 600 USD za unci.
Další významné úrovně rezistence se nacházejí kolem 4 700 USD a psychologické hranice 5 000 USD za unci. Naopak oblast kolem 4 100 USD zůstává důležitým supportem, protože právě od této úrovně nedávno začal poslední výrazný růstový pohyb.
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Zdroj: xStation5
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