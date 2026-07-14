US Open: Nasdaq 100 roste o 1 % 🔼 Softwarové akcie klesají, JP Morgan roste po výsledcích

Hlavní indexy na Wall Street se obchodují výše poté, co slabší než očekávaná inflační data z USA zmírnila obavy z dalšího brzkého zvýšení sazeb ze strany Fedu. Dow Jones Industrial Average roste o 0,2 %, podporovaný silnými zisky akcií Goldman Sachs, ale brzděný prudkým výprodejem IBM. Širší růst zůstává omezený prudce rostoucími cenami ropy a výraznými ztrátami softwarových akcií, kde IBM propadá přibližně o 25 % po varování před slabší poptávkou v softwarovém a infrastrukturním byznysu. Jde o největší jednodenní pokles od roku 1987. Investoři nyní posuzují, zda slabší inflace bude stačit k udržení tržní rally navzdory rostoucím geopolitickým rizikům, vyšším cenám energií a smíšené výsledkové sezóně.
- Červnový CPI meziměsíčně klesl o 0,4 % oproti očekávání poklesu o 0,2 %, zatímco meziroční inflace zpomalila na 3,5 %, výrazně pod konsenzem na úrovni 3,8 %.
- Pravděpodobnost červencového zvýšení sazeb Fedu klesla na 17 % ze 42 % o den dříve, což krátkodobě podpořilo sentiment na akciových trzích.
- Trhy stále oceňují 63% pravděpodobnost zvýšení sazeb v září, což naznačuje, že investoři zatím nejsou připraveni prohlásit konec jestřábího postoje Fedu.
- Výnosy státních dluhopisů se odrazily od intradenních minim, protože pozornost investorů se přesunula od inflačních dat k rostoucím cenám ropy a nadcházejícím komentářům šéfa Fedu Kevina Warshe.
- Polovodičové akcie silně oživují, přičemž VanEck Semiconductor ETF (SMH) roste o více než 2 %, zatímco Applied Materials, Lam Research, Teradyne a Micron si připisují solidní zisky.
- Ropa WTI vystoupala nad 80 USD za barel a Brent vzrostl nad 86 USD poté, co prezident Donald Trump oznámil plány obnovit blokádu íránské lodní dopravy přes Hormuzský průliv.
- IBM klesá přibližně o 24 % poté, co společnost varovala, že výsledky za druhé čtvrtletí nedosáhnou očekávání kvůli slabší poptávce v softwarovém a infrastrukturním byznysu.
- Index optimismu malých podniků NFIB vzrostl druhý měsíc v řadě a výrazně překonal prognózy, což ukazuje na zlepšující se podmínky pro americkou ekonomiku a menší podniky.
Graf US100 (časový rámec H1)
Futures kontrakt na Nasdaq 100 si dnes připisuje mírné zisky, ale odevzdal většinu růstu vyvolaného zveřejněním CPI ve 14:30. Klíčová zóna rezistence se zdá být v pásmu 29 900–30 000 bodů, zatímco důležitá oblast supportu se nachází poblíž 29 400 bodů, kde se nedávné cenové reakce překrývají s 23,6% Fibonacciho retracementem posledního sestupného impulsu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Goldman Sachs, Caterpillar a Honeywell patří mezi dnešní nejsilnější tituly, zatímco nejslabší akcie jsou soustředěny v softwarovém sektoru, včetně IBM, Salesforce, Microsoftu a farmaceutického giganta Merck.
Zdroj: XTB Research
IBM (IBM.US)
Akcie IBM klesají téměř o 25 % poté, co společnost zveřejnila předběžné výsledky za druhé čtvrtletí a snížila výhled tržeb a ziskovosti. Pokud se ztráty udrží až do závěru obchodování, půjde o nejhorší jednodenní pokles IBM od Černého pondělí 19. října 1987, kdy akcie klesly o 23,7 %. Zároveň by šlo o největší jednodenní pokles v historii společnosti podle dat sahajících do roku 1972. IBM uvedla, že mnoho podnikových zákazníků omezuje výdaje na software a IT služby a přesměrovává rozpočty do investic do AI infrastruktury.
JPMorgan Chase (JPM.US)
JPMorgan vykázal čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání Wall Street. Banka dosáhla zisku 6,14 USD na akcii, bez jednorázových položek, při tržbách 58,02 mld. USD, zatímco analytici očekávali zisk na akcii 5,85 USD a tržby 50,19 mld. USD. Akcie zhruba 30 minut po otevření amerického trhu rostou téměř o 1,5 %.
Goldman Sachs (GS.US)
Akcie Goldman Sachs rostou o více než 5 % po zveřejnění výrazně lepších než očekávaných výsledků za druhé čtvrtletí. Banka vykázala zisk na akcii 20,98 USD, výrazně nad konsenzem 14,48 USD, zatímco tržby dosáhly 20,34 mld. USD a pohodlně překonaly očekávání 16,13 mld. USD. Výsledky podporují širší finanční sektor a patří mezi nejsilnější pozitivní překvapení aktuální výsledkové sezóny.
Citigroup (C.US)
Citigroup rovněž doručila lepší než očekávané čtvrtletní výsledky. Banka vykázala zisk 3,15 USD na akcii při tržbách 24,77 mld. USD, zatímco konsenzus počítal se ziskem na akcii 2,74 USD a tržbami 23,74 mld. USD. Navzdory překonání odhadů akcie klesají přibližně o 2 %, což naznačuje vybírání zisků nebo zvýšená očekávání investorů před zveřejněním výsledků.
Bank of America (BAC.US)
Bank of America také překonala očekávání analytiků. Banka vykázala zisk 1,21 USD na akcii, nad konsenzem 1,13 USD, zatímco tržby dosáhly 31,7 mld. USD a překonaly očekávání 30,72 mld. USD.
Wells Fargo (WFC.US)
Wells Fargo zveřejnila silnější než očekávané čtvrtletní výsledky a vykázala zisk 2,00 USD na akcii při tržbách 22,62 mld. USD. Analytici očekávali zisk na akcii 1,72 USD a tržby 21,84 mld. USD. Navzdory překonání odhadů akcie klesají přibližně o 1 %.
Merck (MRK.US)
Merck & Co. zůstává v centru pozornosti poté, co BMO Capital zvýšila cílovou cenu na 142 USD ze 135 USD a zároveň potvrdila doporučení „Outperform“. Zvýšení je taženo silnějším než očekávaným přijetím Keytruda Qlex, subkutánní verze úspěšné onkologické terapie společnosti. BMO očekává tržby ve druhém čtvrtletí ve výši 363 mil. USD oproti tržnímu konsenzu 334 mil. USD.
Podle makléřské společnosti bylo klíčovým katalyzátorem zavedení permanentního amerického J-kódu, který lékařům zjednodušuje úhrady a měl by urychlit přijetí napříč americkým zdravotnickým systémem. Ačkoli některé nemocnice ještě léčbu nezačlenily do svých systémů elektronických zdravotních záznamů, BMO věří, že přijetí v USA bude nadále překonávat současná tržní očekávání.
Merck také obdržel pozitivní regulatorní zprávy. FDA rozšířila indikaci vakcíny Capvaxive tak, aby zahrnovala děti a dospívající se zvýšeným rizikem pneumokokového onemocnění, zatímco společnost zároveň zlepšila přístup ke své HIV terapii IDVYNSO prostřednictvím amerických státních podpůrných programů.
Akcie Merck (MRK.US)
Akcie Merck ustoupily ke své 50denní EMA (oranžová linie) a aktuálně se obchodují zhruba 15 % pod cílovou cenou BMO Capital ve výši 142 USD.
Zdroj: xStation5
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