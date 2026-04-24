US Open: Nasdaq surges as semiconductor stocks improve sentiments on Wall Street

- Spotřebitelská důvěra University of Michigan (finální): 49,8 (oproti odhadu 48,5 a předchozím 47,6)
- Index spotřebitelských očekávání (finální): 48,1 (oproti odhadu 47,7 a předchozím 46,1)
- Index současných podmínek (finální): 52,5 (oproti odhadu 51,0 a předchozím 50,1)
- Pětiletá inflační očekávání (finální): 3,5 % (oproti odhadu 3,4 % a předchozím 3,4 %)
- Jednoletá inflační očekávání (finální): 4,7 % (oproti odhadu 4,8 % a předchozím 4,8 %)
US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
- AbbVie: FDA zamítla schválení experimentální léčby vrásek trenibotE kvůli výrobním problémům. Důležité však je, že úřad nevznesl žádné obavy ohledně bezpečnosti ani účinnosti, což naznačuje možnost opětovného podání žádosti bez potřeby dalších klinických studií. Přezkumy v dalších regionech nadále probíhají.
- Ameriprise Financial: Výsledky za první čtvrtletí ukázaly silnou provozní dynamiku, podpořenou vyššími aktivy pod správou a růstem příjmů z poplatků. Aktiva pod správou vzrostla na 1,7 bilionu USD (+12 % meziročně), což zvýšilo čistý zisk na 915 milionů USD. Model založený na poplatcích si i nadále vede dobře v příznivém tržním prostředí.
- Baker Hughes: Společnost vykázala lepší než očekávané výsledky navzdory slabosti ve svém segmentu služeb pro ropná pole. Síla objednávek v průmyslových a energetických technologiích (IET) poskytla klíčovou protiváhu a ukázala výhody diverzifikace v prostředí regionálních narušení.
- Cisco: Společnost pokračuje v expanzi do infrastruktury pro kvantové počítání. Její nově představený přepínací čip je navržen tak, aby propojoval různé typy kvantových počítačů, což představuje krok směrem k budoucímu „kvantovému internetu“, i když jde zatím o dlouhodobou strategickou sázku.
- Citigroup: Banka posiluje své schopnosti v investičním bankovnictví tím, že najímá zkušeného bankéře Klause Hessbergera jako spoluvůdce nově vytvořené jednotky FSI. Tento krok je součástí širší snahy zlepšit výkonnost v segmentech institucionálních klientů.
- Intel: Výhled na druhé čtvrtletí výrazně překonal očekávání, což signalizuje oživení poptávky v datových centrech a v segmentu souvisejícím s AI. Tržby i marže podporuje silná poptávka po serverových procesorech, i když ztráty za první čtvrtletí stále odrážejí pokračující náklady na restrukturalizaci.
- Newmont: Společnost překonala odhady zisku díky rekordním cenám zlata navzdory nižším objemům produkce. Management však upozornil na možné oslabení produkce a zvýšené náklady v nejbližším období.
- Nike: Společnost ruší přibližně 1 400 pracovních míst v rámci širší restrukturalizace v prostředí vleklého zpomalení prodejů. Vedení chce znovu zaměřit pozornost na klíčové sportovní kategorie a urychlit cykly produktových inovací.
- Palantir: Společnost čelí reputačnímu tlaku, když se objevují výzvy, aby Švýcarská národní banka prodala svůj podíl kvůli zapojení Palantiru do operací souvisejících se sledováním. To může negativně doléhat na investorský sentiment.
- Tesla: Pokrok v segmentu robotaxi se zdá být pomalejší, než se dříve očekávalo. Opatrnější přístup odráží provozní složitost a rizika, což může odsunout časový horizont smysluplné monetizace.
- VeriSign: Společnost nadále vykazuje stabilní růst tržeb a rostoucí počet registrací domén, což odráží pokračující trend digitalizace. Přesto je akcie po výsledcích pod tlakem navzdory odolnému modelu opakovaných příjmů. Berkshire Hathaway zůstává akcionářem.
Změny v doporučeních analytiků
- Blackstone: JPMorgan snížila cílovou cenu na 136 USD ze 142 USD s odkazem na slabší než očekávané poplatky za správu po výsledcích za 1. čtvrtletí.
- Monolithic Power Systems: Oppenheimer zvýšil cílovou cenu na 1 600 USD z 1 500 USD díky silnému výhledu poptávky po datových centrech tažené AI.
- Nasdaq: JPMorgan zvýšila cílovou cenu na 111 USD ze 110 USD po solidních výsledcích za 1. čtvrtletí, které podpořil silný organický růst a stabilní marže.
- Roper Technologies: Piper Sandler zvýšila cílovou cenu na 540 USD z 530 USD po solidních kvartálních výsledcích.
- West Pharmaceutical Services: Jefferies zvýšila cílovou cenu na 365 USD z 295 USD po silných výsledcích, které ukázaly vyrovnanější růst a zlepšující se marže.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.