- Silná data z trhu práce podporují dolar.
- Trh plně započítává zvýšení sazeb ECB v tomto týdnu.
- Situace na Blízkém východě zůstává nejistá.
- USD/JPY proráží hranici 160, což zvyšuje pravděpodobnost intervence BoJ.
- Kolumbijské peso po volbách posiluje, zatímco won prudce klesá kvůli výprodeji na indexu KOSPI.
- Silná data z trhu práce podporují dolar.
- Trh plně započítává zvýšení sazeb ECB v tomto týdnu.
- Situace na Blízkém východě zůstává nejistá.
- USD/JPY proráží hranici 160, což zvyšuje pravděpodobnost intervence BoJ.
- Kolumbijské peso po volbách posiluje, zatímco won prudce klesá kvůli výprodeji na indexu KOSPI.
Páteční zpráva NFP nezklamala. Data překonala i ty nejoptimističtější odhady a signalizují, že se situace na americkém trhu práce skutečně stabilizuje. To hraje do karet již tak silnému jestřábímu křídlu v rámci FOMC. Trhy nyní plně započítávají zvýšení sazeb v USA před koncem roku. Toto přecenění bylo hlavním motorem posílení dolaru během minulého týdne.
Ohledně situace na Blízkém východě se toho příliš nevyřešilo. Trhy nadále silně reagují na titulky v médiích, ale chybí jim jasný směr. Pro připomenutí: o víkendu jsme byli svědky vzájemných útoků mezi Izraelem a Íránem, zatímco dnes prezident Trump oznámil dočasné příměří mezi stranami, což mírně zlepšilo tržní sentiment.
Jakékoli zprávy z Teheránu mohou stále výrazně ovlivnit měnové kurzy. Prezident Trump by pravděpodobně chtěl oznámit dohodu mezi stranami co nejdříve, zejména protože ve čtvrtek začíná Mistrovství světa, které spolupořádají USA a sledují ho miliardy diváků po celém světě. Zatím však existuje jen málo náznaků, že by v nadcházejících dnech mohlo být podepsáno memorandum.
Ve čtvrtek se pozornost přesune nejen na Estadio Azteca v Mexico City, ale také do Frankfurtu nad Mohanem, kde po rozhodnutí ECB o úrokových sazbách vystoupí prezidentka Lagardeová. Vše nasvědčuje tomu, že Rada guvernérů přistoupí ke zvýšení sazeb, které je již plně započítáno v cenách. Pozornost se zaměří na to, zda se rétorika Lagardeové přikloní spíše k datům o růstu signalizujícím stagnaci, nebo k obavám ohledně inflace.
Stejně důležité může být středeční zveřejnění údajů o inflaci v USA. Zvláštní pozornost bude věnována jádrovému ukazateli, který je méně volatilní a měl by pomoci určit míru přenosu vyšších cen energetických komodit do ostatních částí ekonomiky.
Americký dolar (USD)
Nedávno zveřejněná data naznačují, že první zasedání Kevina Warshe ve funkci předsedy FOMC dne 17. června nebude patřit k nejjednodušším. V tuto chvíli je těžké věřit, že si dokáže udržet přesvědčení o nutnosti měnového uvolňování. Ještě těžší je věřit, že o tom přesvědčí ostatní členy měnového výboru.
Počet pracovních míst na americkém trhu práce vzrostl o 172 tis. Tento výsledek je nejen lepší než konsenzus (86 tis.), ale výrazně překonává i ty nejoptimističtější odhady (125 tis.). Zpráva dokonale zapadá do širšího obrazu, který vykreslují nedávná data z trhu práce. Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti zůstaly poblíž několikaletých minim, zatímco data ADP a JOLTS překvapila směrem nahoru. V případě JOLTS obzvlášť výrazně, i když je třeba poznamenat, že tato data jsou oproti ostatním výrazně zpožděná.
Graf 1: Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (NFP) a míra nezaměstnanosti v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 08.06.2026
To je zároveň v souladu s narativem z posledního zápisu ze zasedání FOMC. Analytici Fedu ukázali, že po období ochlazování se podmínky na trhu práce „stabilizovaly“. Už tehdy to pro některé členy měnového výboru sloužilo jako argument, že ekonomika nestojí na prahu náhlého zpomalení a nepotřebuje podporu levnějších peněz.
Euro (EUR)
Než se však pozornost přesune za oceán, čeká nás zasedání ECB. Pokud by ke zvýšení úrokových sazeb nedošlo, mohlo by to na trzích vyvolat menší zemětřesení, protože tento krok je aktuálně plně započítán v cenách. Rada guvernérů by neměla překvapit, takže pozornost se přesune na tiskovou konferenci. Prezidentka Lagardeová nás nezvykla na příliš vzrušující projevy a forward guidance, tedy náznaky ohledně budoucích kroků, drží na minimu.
Nejpravděpodobnější je, že ani tentokrát tomu nebude jinak. Pokud však rétorika ve větší míře zdůrazní slabost evropské ekonomiky a méně obavy z inflace, pokles páru EUR/USD by mohl pokračovat. Určité světlo na sentiment uvnitř Rady mohou vrhnout také pozdější zprávy od již nechvalně známých „zdrojů blízkých ECB“.
Měny G10
Graf 2: Výkonnost měn G10 vůči USD (29.05–05.06)
Zdroj: Bloomberg, 08.06.2026
Všechny ostatní měny G10 minulý týden vůči dolaru oslabily. Relativně malý pohyb byl zaznamenán na páru USD/JPY, stačil však k tomu, aby se dostal nad úroveň 160, kterou mnozí považují za určitou psychologickou hranici. To zvyšuje pravděpodobnost další intervence Bank of Japan, i když, jak nás naučily poslední týdny, jen málo naznačuje, že by mohla jenu přinést trvalejší úlevu. Tu pravděpodobně může přinést pouze výraznější obrat v měnové politice.
Na opačném konci spektra najdeme novozélandský dolar, který odevzdal prakticky všechny zisky dosažené po posledním zasedání RBNZ. Nadále ho zatěžuje vysoká geopolitická nejistota, která tlačí také na další měny s vyšší betou – švédskou korunu a norskou korunu.
Kromě čtvrtečního zasedání ECB budeme pozorně sledovat středeční údaje o inflaci z Číny a Norska, rozhodnutí BoC, také ve středu, a závěr týdne s údaji o HDP a průmyslové výrobě z Velké Británie.
Měny rozvíjejících se trhů
Graf 3: Výkonnost vybraných měn rozvíjejících se trhů vůči USD (29.05–05.06)
Zdroj: Bloomberg, 08.06.2026
Kolumbijské peso zakončilo týden na prvním místě. Jak jsme psali minulý týden, trhy reagovaly mimořádně pozitivně na překvapivě silný výsledek pravicového kandidáta Abelarda de la Espriella v prvním kole prezidentských voleb. Investoři ho vnímají jako jednoznačného favorita pro vítězství ve druhém kole, které je naplánováno na 21. června.
Na opačné straně se nepřekvapivě nacházely měny zemí nejvíce vystavených dlouhodobému uzavření Hormuzského průlivu – brazilský real, jihoafrický rand a maďarský forint. Kvůli poklesu cen mědi zaostávalo také chilské peso.
Největším poraženým se stal jihokorejský won, který trpí nejen zhoršujícím se sentimentem investorů kvůli nedostatku výrazného pokroku v jednáních mezi Íránem a USA, ale také vybíráním zisků na korejských akciích ze strany zahraničních investorů. Rozsah růstu indexu KOSPI v roce 2026, který přesahuje 70 % i po započtení dnešního více než 8% výprodeje, a nedávný vznik pákových kontraktů na jednotlivé akcie, zejména Samsung a SK Hynix, které tvoří 50 % indexu, vystavují korejský akciový trh výrazné volatilitě. Ta tak může doprovázet i won.
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