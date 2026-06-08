Ropa klesá a ignoruje napětí na Blízkém východě 🚨 Hrozí na podzim 2026 výpadky v rafineriích?

Futures na ropu Brent (OIL) umazaly téměř všechny své intradenní zisky. Trh podle všeho vnímá íránské útoky na Izrael především jako jednorázovou událost. To mezi řádky naznačil i samotný Teherán. Izrael se navíc zdržel reakce, což mohou investoři vnímat jako signál, že jednání mezi USA a Íránem skutečně vstupují do rozhodující fáze.
Prezident Trump dnes tento pohled podpořil, když íránské údery bagatelizoval. Výsledkem je, že ropný trh do značné míry ignoruje geopolitickou patovou situaci na Blízkém východě, a to navzdory stále znepokojivějším výhledům globálních zásob. Pokud by současná patová situace přetrvala až do října 2026, rafinerie by mohly čelit významným logistickým problémům a výpadkům ve výrobě paliv a rafinovaných produktů.
Zdroj: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI
Zatím existuje jen málo důkazů o destrukci poptávky na ropném trhu, zatímco globální ekonomická data zůstávají přinejmenším obecně podpůrná. Ve Spojených státech zůstává ekonomický růst pomalý, ale pozitivní, zatímco aktivita ve výrobním sektoru i sektoru služeb v Číně zůstává výrazně nad recesními úrovněmi.
Dohromady tyto faktory ukazují na scénář, ve kterém by dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu mohlo začít mít po létě významný dopad na energetické trhy, zejména pokud nebude dosaženo diplomatického řešení. Trump také včera uvedl, že Spojené státy by mohly zvážit operaci ve stylu komanda v Íránu, pokud by mírová jednání nakonec selhala.
Zdroj: xStation5
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