US Open: S&P 500 se blíží historickým maximům, pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedu klesá (13. 8. 2026)

Kontrakty na S&P 500 rostou o 0,3 % a přibližují se historickým maximům. Nasdaq 100 rovněž míří vzhůru a posiluje o 0,6 %. Jedním z hlavních faktorů podporujících růst jsou údaje o inflaci zveřejněné tento týden.
Včerejší CPI odpovídal očekáváním, což zmírnilo obavy investorů z rozšiřování cenových tlaků. Dnešní PPI naopak překvapil nižší hodnotou u celkového ukazatele. Pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v září klesla z přibližně 50 % na začátku týdne na současných něco málo přes 30 %.
Graf 1: Tržní očekávání měnové politiky Fedu: zasedání v září 2026 (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Výrazně se změnilo také ocenění dalších kroků měnového výboru. Zvýšení sazeb do konce roku již není plně započítáno v cenách a trhy stále více pochybují také o možnosti zvýšení sazeb v říjnu.
Graf 2: Trhem implikovaný výhled sazeb Fedu (zvýšení/snížení) (2026–2027)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Investory mohou těšit také nižší ceny ropy WTI (-2,5 %), která se aktuálně obchoduje těsně nad 81 USD za barel.
Graf 3: Vítězové a poražení v indexu Nasdaq 100 (13. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 4. 8. 2026
Nasdaq 100 dnes táhnou vzhůru CoreWeave, Netflix a AppLovin, tedy společnosti, kterým se během posledních 12 měsíců příliš nedařilo. Na opačné straně se nachází Cisco Systems, které včera po uzavření trhu zveřejnilo výsledky za 2. čtvrtletí.
Společnost odhadla své budoucí tržby spojené s boomem AI datových center na 7,5 mld. USD v aktuálním fiskálním roce. To investory zklamalo, protože jen za poslední rok firma získala objednávky související s AI v celkové hodnotě 9,3 mld. USD.
V kombinaci s poznatky z předchozích výsledkových reportů lze dojít k závěru, že investoři se nyní zaměřují především na rychlost, s jakou se příchozí poptávka promítá do skutečných tržeb. Vysoký objem objednávek ani expozice vůči boomu kapitálových výdajů již samy o sobě nestačí.
Graf 4: Přehled Cisco
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Firemní zprávy
- Cerebras Systems (CBRS.US): Akcie výrazně klesají kvůli opatrnějšímu výhledu růstu tržeb z vlastních AI čipů.
- Accelerant (ARX.US): Akcie prudce rostou o 44 % po oznámení převzetí společnosti fondem Thoma Bravo prostřednictvím hotovostní nabídky ve výši 20,25 USD za akcii.
- Harmonic (HLIT.US): Akcie rostou přibližně o 25 % po zveřejnění finančních výsledků, které výrazně překonaly očekávání trhu.
- Birkenstock (BIRK.US): Akcie posilují o 17 % po zvýšení celoročního výhledu upraveného EBITDA a lepších než očekávaných tržbách za 2. čtvrtletí.
Denní shrnutí: EUR/USD se snaží zvrátit trend, Wall Street míří ke třetímu růstovému týdnu v řadě 🚨
⬇️ Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (14. 8. 2026)
OpenAI míří k IPO se silným růstem. Annualizované tržby přesáhly 40 miliard USD 💰
Shrnutí trhů: Evropské softwarové akcie drží indexy poblíž rekordních maxim. Dolar odevzdává zisky z tohoto týdne (14. 8. 2026)
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