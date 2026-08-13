Výsledky Cisco: Silné objednávky, ale marže zklamaly

Americká síťová společnost zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026, po kterých akcie při otevření Wall Street klesají přibližně o 7 %. Přestože firma mírně překonala zvýšená očekávání poháněná investicemi do AI, trh reagoval na výsledky negativně.
Výsledky
- Tržby vzrostly na 17,3 mld. USD oproti očekávání kolem 16,8 mld. USD, což představuje meziroční růst přibližně o 15 %.
- EPS dosáhlo 1,22 USD (non-GAAP) oproti očekávání 1,17 USD, což představuje meziroční růst přibližně o 100 %. Je třeba upozornit, že loňský údaj za 2. čtvrtletí byl účetní anomálií s uměle nízkou srovnávací základnou. Výsledek je však i tak působivý: mezikvartálně EPS vzrostlo téměř o 20 %.
- Hrubá marže byla slabá a v posledním čtvrtletí aktuálního fiskálního roku klesla z 68,4 % na 66,3 %.
Více informací nabízí pohled na jednotlivé segmenty podnikání
- Networking: celkové objednávky vzrostly o 40 %, bez objednávek od „hyperscale“ společností o 25 %. Objednávky v aktuálním fiskálním roce dosáhly 9,3 mld. USD.
- AI: pro příští fiskální rok společnost očekává tržby z AI ve výši 7,5 mld. USD. To představuje růst ze 4 mld. USD v aktuálním roce.
- Security: segment meziročně vzrostl o 14 % na 2,22 mld. USD.
Výhled
- Projekce managementu pro výsledky na konci roku překonaly předchozí konsenzus. Tržby na konci příštího fiskálního roku by měly dosáhnout 72,8 mld. USD, přibližně o 6 % více než předchozí odhad.
- Výhled EPS vzrostl mnohem výrazněji: očekávané EPS pro příští čtvrtletí dosahuje až 1,33 USD, což by znamenalo hypotetický meziroční růst těsně pod 30 %.
- Jednoznačně nejslabší částí výsledkového reportu byl výhled marží na příští čtvrtletí, kdy společnost očekává pokles o 60 bazických bodů pod 66 %.
Závěr
Výsledky Cisco potvrdily, že společnost těží z probíhajícího investičního cyklu, zároveň však bojuje s optimalizací nákladů.
Poptávka je silná a široce rozložená. Hlavním tahounem zůstává segment networkingu, podporovaný především, ale nikoli výhradně, investicemi hyperscalerů.
Růst je viditelný, ale ve srovnání se zbytkem odvětví působí poněkud zklamáním, zejména vzhledem k velikosti a zkušenostem společnosti. Cisco však očekává další růst prodejů AI infrastruktury, pokračování cyklu modernizace sítí a zlepšení v segmentech security a services, takže trh má stále prostor ocenit optimističtější scénář. Valuační „strop“ během spekulací kolem výsledků je však u Cisco výrazně nižší než u jiných společností spojených s AI boomem.
Je také třeba upozornit, že růstový mix je stále více orientovaný na hardware, což zvyšuje tlak na hrubou marži a činí další zlepšování ziskovosti závislým na nákladové disciplíně, což je oblast, ve které má společnost zjevně problém. V následujících čtvrtletích tak nebude klíčové pouze tempo převodu AI objednávek do tržeb, ale stále více také obrana marží a zlepšování FCF.
Technická analýza CISCO (H1)
Navzdory výraznému poklesu od posledního maxima, přibližně o 12 %, a proražení dlouhodobého rostoucího kanálu směrem dolů si cena stále zachovává mírně býčí technický výhled. Rezistenční pásmo mezi 107 a 101 je široké a může se ukázat silnější, než nyní prodejci očekávají. To by mohlo akcie v krátkém až středním horizontu podpořit, pokud cena klesne směrem ke spodní hranici širokého konsolidačního kanálu. Dalším cílem kupujících ze současných úrovní je rezistence kolem 120, následovaná opětovným testem rezistenční oblasti mezi 126 a 130. Tento pohyb by podporoval také jev „golden cross“ (EMA 100 a 200). Zdroj: xStation5
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