US Open: Sezóna tržeb a silný report NFP posouvají Wall Street výše!

Po otevření seance na Wall Street vidíme jasné zisky napříč hlavními indexy a sentiment na trhu zůstává jednoznačně pozitivní. S&P 500, Nasdaq i Dow Jones pokračují v růstu, podpořeny kombinací solidních makrodat a mimořádně silné sezóny tržeb.
Dnešní seance začala po zveřejnění dat z amerického trhu práce. Výsledek NFP dopadl lépe, než se očekávalo, a potvrdil, že americký trh práce zůstává navzdory vyšším úrokovým sazbám a náročnějšímu ekonomickému prostředí relativně odolný. Zároveň nejde o report, který by signalizoval přehřívání ekonomiky. Dynamika zaměstnanosti spíše naznačuje pozvolné ochlazování než prudké zpomalení nebo nové zrychlení inflačních tlaků.
Reakce trhu na data z trhu práce však zůstává relativně utlumená. Investoři se více soustředí na širší makroobrázek a především na firemní tržby, které si v aktuální reportovací sezóně vedou mimořádně dobře. V mnoha případech zveřejněné zisky překonávají očekávání analytiků a některé společnosti přinášejí rekordní výsledky. To posiluje příběh odolnosti amerických firem i v prostředí vyšších nákladů na financování.
Síla technologického sektoru je obzvlášť patrná, protože znovu vede růst a podporuje index Nasdaq, který se drží poblíž historických maxim. Růstové akcie a velké technologické společnosti zůstávají hlavním motorem celého trhu a přitahují kapitál navzdory přetrvávající nejistotě ohledně měnové politiky.
Na měnovém trhu je reakce na NFP také omezená, což dále potvrzuje, že investoři dnešní data nevnímají jako zásadní změnu ve výhledu Fedu. Očekávání ohledně úrokových sazeb zůstávají relativně stabilní a trh se nadále soustředí na nadcházející inflační data a širší trajektorii ekonomiky.
Wall Street tak pokračuje v růstovém trendu, který je tažen především firemními tržbami a silným risk-on sentimentem. Makrodata, i když dopadnou lépe, než se čekalo, nyní ustupují do pozadí za příběhem firemní síly a pokračující odolnosti americké ekonomiky.
Zdroj: xStation5
Futures na index S&P 500 (US500) rostou, podpořeny jak relativně silným výsledkem NFP, tak především mimořádně silnou sezónou tržeb, která zůstává klíčovým motorem zlepšujícího se sentimentu na akciovém trhu. To vede k pokračujícím ziskům na Wall Street, kde si investoři zachovávají pozitivní apetit po riziku.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
CoreWeave (CRWV.US) zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí, které ukázaly extrémní růst tržeb tažený AI boomem, ale také výrazné zhoršení kvality zisků a rostoucí tlak na náklady. Reakce trhu byla smíšená, protože rozsah expanze zůstává impozantní, ziskovost však zůstává pod tlakem.
Klíčová čísla:
- Tržby: 2,08 miliardy USD (+112 % meziročně)
- EPS: -1,4 USD oproti očekávání kolem -0,9 USD
- Backlog: 99,4 miliardy USD (+284 % meziročně)
- Upravený čistý zisk: 21 milionů USD (marže kolem 1 %), pokles o více než 76 % mezikvartálně a 87 % meziročně
- Čistá ztráta: 589 milionů USD (+392 % meziročně)
- Výhled tržeb pro 2. čtvrtletí: 2,45–2,6 miliardy USD oproti očekávání kolem 2,7 miliardy USD
Celkově report odráží typický profil hyper-růstové AI společnosti: velmi silný růst tržeb a backlogu, ale zároveň rostoucí ztráty, vysoké infrastrukturní náklady a výhled pod očekáváním. Právě tato nerovnováha mezi rozsahem růstu a ziskovostí byla hlavním důvodem negativní reakce trhu.
IREN (IREN.US) silně roste poté, co oznámil pětiletou dohodu v oblasti AI cloudu se společností Nvidia v hodnotě přibližně 34 miliard USD, která pokrývá vývoj rozsáhlé infrastruktury datových center (zhruba 5 GW) pro AI workloady. Nvidia (NVDA.US) navíc získala opci investovat až 2,1 miliardy USD do akcií IREN, což trh interpretuje jako silné strategické potvrzení směru, kterým se společnost ubírá.
Wendy’s (WEN.US) zveřejnil lepší než očekávané výsledky za 1. čtvrtletí, což vyvolalo pozitivní reakci trhu a růst ceny akcií. Společnost ukázala, že navzdory náročnému prostředí amerického spotřebitele její výsledky překonaly očekávání, a zároveň poskytla relativně stabilní výhled, což bylo interpretováno jako zlepšení krátkodobého sentimentu.
Klíčová čísla:
- Tržby: 540,6 milionu USD (+3,3 % meziročně), což překonalo očekávání o více než 22 milionů USD
BREAKING: Američtí spotřebitelé zmírňují obavy z inflace, ale sentiment zůstává slabý
Zelené závazky v ohrožení?🌱 Investoři řeší budoucnost potravinářského giganta 🔍
BREAKING: Report NFP překonal očekávání!
Výsledky CoreWeave: Expanze bez zisku a bez směru
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.