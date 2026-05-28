Snowflake letí o 35 %: dohoda s AWS za 6 miliard mění AI cloud📈

- Akcie Snowflake vzrostly o více než 35 % po zveřejnění výsledků a oznámení dohody s AWS
- Tržby za Q1 FY2027 dosáhly 1,39 mld. USD, o 33 % meziročně, nad analytickými odhady
- Snowflake podepsala 5 letou smlouvu s Amazon Web Services v hodnotě 6 mld. USD, což je největší deal v historii firmy
- Spolupráce zahrnuje procesory AWS Graviton (ARM) a GPU pro AI workloady
- Roční výhled produktových tržeb zvýšen na 5,84 mld. USD, což odpovídá růstu přibližně 31 %
- Snowflake se transformuje z datového skladu na AI datovou platformu s důrazem na agentickou AI
Akcie cloudové datové společnosti Snowflake zaznamenaly ve čtvrtek jeden z největších jednodennových skoků ve své burzovní historii a v průběhu obchodování vzrostly o více než 35 procent. Za prudkým pohybem stojí kombinace výrazně lepších výsledků za první čtvrtletí fiskálního roku 2027 a historicky největší obchodní dohody, jakou společnost kdy uzavřela.
Snowflake vykázala tržby ve výši 1,39 miliardy dolarů, což překonalo průměrný analytický odhad 1,32 miliardy dolarů a představuje meziroční růst o 33 procent. Příjmy přímo z produktů dosáhly 1,33 miliardy dolarů, což odpovídá růstu 34 procent oproti stejnému období předchozího roku. Společnost zároveň zvýšila výhled na celý fiskální rok 2027 a očekávané produktové tržby nyní dosahují 5,84 miliardy dolarů, oproti předchozímu odhadu 5,66 miliardy.
GRAF: SNOW.US (H1)
Zdroj: xStation5
Klíčovým katalyzátorem pohybu akcií je pětiletá smlouva s Amazon Web Services v hodnotě šest miliard dolarů, což je největší cloudový závazek v historii Snowflake. Dohoda zahrnuje využívání procesorů AWS Graviton, vlastních čipů postavených na architektuře ARM, jakož i GPU kapacitu určenou pro umělou inteligenci. Hlubší integrace produktů proběhne také přes platformu AWS Marketplace. Pro Amazon to představuje další potvrzení pozice divize AWS, která v prvním čtvrtletí 2026 vykázala tržby 37,59 miliardy dolarů, což odpovídá meziročnímu růstu o 28 procent a je to nejrychlejší růst za posledních patnáct čtvrtletí.
Snowflake se dlouhodobě transformuje z původně čisté platformy pro ukládání a analýzu dat na komplexní infrastrukturu pro umělou inteligenci. Vlastní platforma Snowflake Intelligence zaznamenává rychle rostoucí adopci mezi podnikovými klienty a pracovní zátěže spojené s umělou inteligencí se stávají stále důležitějším růstovým motorem. Společnost si buduje pozici také v oblasti agentické umělé inteligence, tedy systémů schopných samostatně vykonávat komplexní úkoly bez přímého lidského řízení.
Pozitivní signál zasahuje také širší technologický ekosystém. Využívání procesorů AWS Graviton podporuje význam architektury Arm v datových centrech, zatímco rostoucí poptávka po GPU kapacitě potvrzuje, že infrastruktura pro umělou inteligenci zůstává jedním z hlavních investičních příběhů technologického sektoru v roce 2026.
Snowflake čelila v posledních letech sérii výzev včetně odchodu zakládajícího generálního ředitele Franka Slootmana, rostoucí konkurenci ze strany platformy Databricks a tlaku Microsoftu prostřednictvím řešení Microsoft Fabric. Aktuální výsledky a strategická dohoda s AWS signalizují možný obrat sentimentu. Otázkou zůstává, zda dnešní skok představuje trvalý inflexní bod v příběhu Snowflake nebo jde o krátkodobou euforii z lepších čísel. Čtvrtletní výsledky jsou silné a smlouva s AWS reálná, konkurenční tlak v AI cloudovém segmentu se však bude nadále stupňovat.
