US OPEN: Trhy reagují na mzdy, Guidewire Software a Smartsheet po výsledcích rostou

Akcie společnosti Salesforce (CRM.US) klesly v předobchodní fázi o 0,4 % poté, co se softwarová společnost dohodla na převzetí poskytovatele řešení pro ochranu a správu dat Own za 1,9 miliardy USD. Analytici hodnotí transakci vesměs pozitivně, neboť vidí strategický přínos v posílení produktu Data Cloud společnosti Salesforce, který zaznamenal silné přijetí. Kupní cena představuje výraznou slevu oproti předchozímu ocenění společnosti Own na 3,3 miliardy dolarů. Společnost Salesforce očekává, že transakce bude od druhého roku po uzavření akreční na základě volných peněžních toků, aniž by se změnil její finanční výhled na fiskální rok 2025 nebo program kapitálové návratnosti.