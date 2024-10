US Open: US500 konsoliduje poblíž svých maxim; Visa klesá o 4 % 🔎

Indexy na začátku seance zažívají mírnou korekci.

Dolarový index klesá o 0,26 %.

Výnosy dvouletých dluhopisů klesají, zatímco výnosy desetiletých dluhopisů rostou.

Začátek druhého obchodního dne tohoto týdne nepřináší výraznou volatilitu. Indexy na začátku seance zaznamenávají mírný pokles, ale rozsah těchto poklesů nevyvolává mezi investory větší obavy. Právě byly zveřejněny regionální údaje (Richmondský index) a zprávy o spotřebitelské náladě, které dopadly hůře, než se očekávalo, což naznačuje mírně se zhoršující stav americké ekonomiky. Po zveřejnění údajů došlo k mírnému poklesu indexů a dolar oslabil.

US500

Index US500 se od rozhodnutí FOMC z minulého týdne prakticky nezměnil. Cena indexu se drží v úzkém pásmu 5730-5780 bodů a čeká na katalyzátor, který by buď pokračoval v současném trendu, nebo vyvolal korekci. Takovým signálem by mohl být čtvrteční projev předsedy Fedu Jeroma Powella nebo páteční zveřejnění zprávy o PCE. Nejpravděpodobnějším faktorem ovlivňujícím cenu však budou zprávy o zaměstnanosti v příštím týdnu.

​​​​​​

Zdroj: xStation 5

Novinky společností

Společnost Snowflake (SNOW.US) klesla o téměř 3 % poté, co oznámila nabídku konvertibilních dluhopisů v hodnotě 2 miliard USD. Výnosy budou použity na zpětný odkup kmenových akcií v hodnotě až 575 milionů USD a na obecné firemní účely, přičemž kupující mají možnost získat další dluhopisy.

Akcie společnosti Light & Wonder (LNW.US) se propadly o 16,80 % poté, co okresní soud v Nevadě vydal předběžné opatření týkající se hry Dragon Train. Navzdory tomuto neúspěchu si společnost zachovává sebedůvěru, potvrdila svůj cíl upraveného zisku EBITDA do roku 2025 a zdůraznila své diverzifikované portfolio a pokračující strategie řízení kapitálu.

Společnost Hawaiian Electric Industries (HE.US) klesla až o 10,50 % poté, co ocenila svou veřejnou nabídku přibližně 54 milionů akcií na 9,25 USD za akcii. Výtěžek je určen na příspěvek k vypořádání soudního sporu v případě požáru v Maui a na obecné firemní účely, přičemž se očekává, že nabídka bude uzavřena 25. září 2024.

Akcie společnosti Visa (V.US) poklesly o více než 3,90 % poté, co americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo chystanou antimonopolní žalobu. Žaloba obviní společnost Visa z nezákonného monopolizování amerického trhu s debetními kartami tím, že používá praktiky, které potlačují konkurenci a blokují přístup na trh konkurenčním sítím a technologickým firmám.