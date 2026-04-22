US Open: Wall Street ignoruje obavy z Íránu a čeká na výsledky Tesly

- Prezident Donald Trump prodloužil příměří s Íránem na neurčito, což podpořilo sentiment na trhu futures.
- Futures na americké indexy před otevřením trhu rostly a po zahájení obchodování si udržují růstové momentum. US500 přidává 0,34 %, zatímco US100 roste o 0,40 %.
- Ceny ropy rostou kvůli přetrvávající nejistotě, ale ve srovnání s pondělním otevřením zůstávají stabilní. Oba benchmarky přidávají přibližně 1,5 %, Brent se obchoduje na 95 USD a WTI zůstává pod 92 USD.
- Trh napjatě čeká na výsledky Tesly, které budou zveřejněny po dnešním uzavření trhu.
Situace na trhu
Sentiment v závěru evropské seance a na začátku obchodování na Wall Street, nepřekvapivě, ovládá geopolitika. Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří s Íránem přišlo právě ve chvíli, kdy měla předchozí dvoutýdenní dohoda vypršet. Navzdory prodloužení USA nadále udržují námořní blokádu íránských přístavů, zatímco Írán trvá na tom, že se k mírovým jednáním vrátí až po zrušení blokády. Tento geopolitický pat živí obavy z prohlubujícího se nedostatku ropy, LNG a hnojiv v globálním měřítku. Zatímco akciové indexy rostou, ostatní trhy odrážejí značnou nejistotu, zejména ropa. Nedávné zadržení dvou plavidel Íránem ukazuje, že situace je od stabilní stále daleko, i když přímé útoky mezi oběma stranami jsou momentálně pozastaveny. Objevují se spekulace, že USA výrazně vyčerpaly své zásoby raket a potřebují čas na výrobu a dodávky nových. Současná americká blokáda má navíc odříznout Írán od zbývajících peněžních toků. Pokud by ale tento tlak pokračoval další měsíc, ceny ropy by se mohly dostat do pásma 100 až 110 USD a cena plynu TTF by se mohla vrátit k 50 až 60 EUR za MWh nebo i výš, což by bylo během sezony doplňování zásob plynu katastrofické.
Technická analýza S&P 500 (US500)
Širší trh zůstává po úterním poklesu napjatý, když S&P 500 odepsal přibližně 0,6 %. Na grafu se objevila červená denní svíčka, která signalizuje zpomalení předchozího dvoutýdenního růstového trendu taženého optimismem ohledně možného konce konfliktu. Dnešní návrat k růstu je sice povzbudivý, ale volatilita klesla, což naznačuje, že k rozhodnému proražení nad 7 150 bodů budou potřeba další pozitivní impulzy. Za zmínku stojí i to, že už dvě nebo tři další seance pohybu do strany by mohly vést k prolomení rostoucí trendové linie, která vynesla US500 z oblasti 6 300 bodů na současné úrovně.
Zprávy ze společností
- Adobe (ADBE): Akcie v úvodu obchodování rostou o více než 3,5 %. Společnost oznámila nový program zpětného odkupu akcií až za 25 miliard USD, platný do roku 2030, a zároveň rozšířila partnerství se společností Omnicom Group při vývoji pokročilých AI agentních modelů pro firmy.
- Airbnb (ABNB): Akcie rostou přibližně o 2,7 % poté, co Wells Fargo Securities zvýšila doporučení z „equal-weight“ na „overweight“.
- Boeing (BA): Akcie po otevření přidaly téměř 4 %, tyto zisky se ale později zmírnily na necelá 2 %. Investoři pozitivně reagovali na zprávu o nižším než očekávaném odlivu hotovosti a na informaci, že Boeing dodal v 1. čtvrtletí nejvíce letadel od roku 2019. Letecký sektor však dál zůstává pod tlakem kvůli napjaté situaci na trhu s palivem.
- Tesla (TSLA): Společnost je v centru pozornosti před zveřejněním čtvrtletních výsledků. V úterý akcie mírně klesly a uzavřely pod 50denním klouzavým průměrem. Tesla je v současnosti největší pozicí v ETF fondech ARK Invest. Přestože dodávky za 1. čtvrtletí zaostaly za očekáváním, firma stále vykázala meziroční růst. Investoři Teslu vnímají méně jako tradiční automobilku a více jako technologickou firmu zaměřenou na AI. Proto budou komentáře managementu k budoucím projektům pro další vývoj ceny klíčové. Po zveřejnění výsledků se očekává implikovaný pohyb v rozmezí 6 až 7 %.
- UnitedHealth (UNH): Akcie rostou o 0,7 % po zvýšení doporučení na „Buy“ od Argus Research. Analytici poukázali na velmi silné finanční výsledky společnosti za první čtvrtletí.
Akcie Tesly od historického maxima do 9. dubna ztratily téměř třetinu hodnoty, tato ztráta se ale nyní zúžila na něco málo přes 20 %. Akcie se obchodují na relativně vysokých úrovních a valuace z pohledu P/E a P/S zůstávají extrémní. Přesto společnost dál prodává vizi budoucnosti, a pokud bude býčí trend na Wall Street pokračovat, nelze vyloučit další obnovení nedávného růstového momenta u akcií Tesly. Nejbližší technická rezistence leží přibližně na 430 USD za akcii, zatímco klíčový support se nachází na 355 USD, v souladu s 50,0% Fibonacciho retracementem poslední rostoucí vlny.
Zdroj: xStation5
Výhled pro Teslu: Příběh je důležitější než čísla
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.