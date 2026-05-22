US Open: Wall Street se před prodlouženým víkendem blíží rekordním maximům, tažena AI

Tržní sentiment a makroekonomický přehled
Sentiment na amerických trzích zůstává při pátečním otevření velmi optimistický a akcie směřují k nejdelší sérii týdenních růstů od roku 2023. Dobrou náladu podporuje celkový příliv likvidity a silné makroekonomické ukazatele. Apetit investorů po riziku dále posílil pokles indexu volatility VIX na nejnižší úroveň od začátku února, a to navzdory krátkodobému technickému růstu v ranním obchodování futures. Výrazný optimismus panuje také před víkendem ohledně geopolitického vývoje na Blízkém východě, protože obě strany hlásí pokrok v diplomatických jednáních, což vede k dalšímu poklesu cen ropy.
Tržní momentum podporuje také agresivní vlna zpětných odkupů akcií a hotovostních převzetí firem. Podle dat EPFR už souhrnná hodnota těchto firemních nákupů akcií v roce 2026 překročila 1 bilion USD. Navzdory širším globálním trendům data S&P PMI zveřejněná ve čtvrtek potvrzují odolnost americké ekonomiky, zejména ve výrobním sektoru. Je stále zřetelnější, že kapitálové výdaje spojené s umělou inteligencí se začínají promítat do reálných makroekonomických dat.
Není překvapivé, že při tak vysoké koncentraci technologických gigantů dnes táhne růst především hlavní sektor indexu Nasdaq 100. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Analýza Nasdaq 100 (US100)
S&P 500 (US500) a Nasdaq 100 (US100) při otevření hotovostní seance přidaly přibližně 0,5 %, než své zisky mírně korigovaly do pásma 0,3 % až 0,4 %, takže oba indexy zůstávají jen zlomky procenta pod historickými maximy. Připomeňme, že americké trhy budou v pondělí kvůli svátku Memorial Day zavřené a obchodování futures bude probíhat ve zkráceném režimu do 19:00 CET.
Nasdaq 100 posiluje i přes pokles akcií Nvidie. Výrobce čipů sice zveřejnil skvělé finanční výsledky, oznámení ale zřejmě spustilo vybírání zisků. Naopak megacap tituly jako Apple a AMD se obchodují poblíž vrcholů, zatímco Microsoft a Meta Platforms zůstávají výrazně pod svými historickými rekordy, což naznačuje další prostor pro růst hlavních indexů.
Firemní zprávy
- IBM (+2,2 %) a GlobalFoundries (+7,8 %) posílily po zprávě, že americká vláda přidělila 2 miliardy USD na rozvoj kvantových waferových zařízení.
- Workday (WDAY) vzrostl o 6,8 % — poté, co v premarketu přidával až 12 % — protože výsledky za první čtvrtletí překonaly očekávání Wall Street.
- Zoom Communications (ZM) posílil o 11 % díky lepším než očekávaným výsledkům a zvýšenému celoročnímu výhledu. Akcie navíc podpořila změna doporučení od KeyBanc na Sector Weight.
- Take-Two Interactive (TTWO) oslabil o 4,4 % a otočil předchozí růst v premarketu až o 5 %, přestože zveřejnil solidní kvartální výsledky a oficiálně potvrdil datum vydání Grand Theft Auto VI na 19. listopadu.
- IMAX Corp. (IMAX) vyskočil téměř o 17 % po mediálních zprávách, že provozovatel velkoformátových kin zvažuje možný prodej a oslovil různé zábavní společnosti.
- Alcoa Corp. (AA) vzrostla o 7 % poté, co UBS zvýšila doporučení na Buy s odkazem na příznivý výhled cen hliníku v souvislosti s pokračující válkou.
- Peloton (PTON) přidal 11 % a Universal Technical Institute (UTI) vzrostl o 8 % po oznámení, že obě akcie budou zařazeny do indexu S&P SmallCap 600.
- Čínské akcie obchodované v USA klesaly, přičemž Alibaba (BABA) ztrácela 1,1 % a Trip.com (TCOM) 2,2 %, pod tlakem obav z plánů čínského regulátora trhu potrestat přeshraniční makléřské společnosti.
Lídři a zaostávající tituly v indexu Nasdaq 100. Zdroj: Bloomberg Finance LP
