US Open: Zprávy z technologického sektoru a Íránu hýbou trhem

Čtvrteční seance začíná pod přívalem důležitých informací, a to jak z finančních trhů, tak z politického světa. Futures na hlavní americké indexy před otevřením ukazují na výraznou nejistotu, ale i mírný optimismus. Nejvíce roste US2000, který přidává zhruba 0,4 %.
Navzdory sérii důležitých tržních zpráv zůstává v centru pozornosti konflikt a jednání mezi USA a Íránem. Situace se mění doslova z hodiny na hodinu. Přestože byla vyjednána řada kompromisů, status klíčových otázek – zásob obohaceného uranu a kontroly nad Hormuzským průlivem – zůstává nejasný. Íránský „nejvyšší vůdce“ údajně osobně zakázal jakékoli pokusy o předání nahromaděného štěpného materiálu.
SpaceX zveřejnil dlouho očekávaný prospekt k IPO. Investoři jsou nadšení, ale kolem čísel a tvrzení uvedených v dokumentu se objevuje řada otázek.
Diplomatické signály z Íránu a série nových útoků na rafinerie v Rusku tlačí ceny ropy výše. Brent se dostává nad 108 USD za barel.
Makrodata:
- Index Philadelphia Fed se propadl a dosáhl -0,4 oproti očekávání 18,2, což ukazuje na velmi slabý podnikatelský sentiment v jednom z nejdůležitějších amerických států.
- Stavební povolení překonala očekávání a dosáhla 1,44 milionu, což může naznačovat zlepšující se sentiment ve stavebnictví a růst investic napříč zemí.
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti dosáhly 209 tis., mírně pod očekáváním 210 tis.
- Indexy PMI ukázaly překvapivě silné momentum v americkém výrobním sektoru, kde se hodnota dostala nad 55. Služby však zaostaly za očekáváním, když index klesl na 50,9 bodu.
US100 (D1)
Kupující se snaží znovu převzít iniciativu, korigují nedávné poklesy a pokoušejí se vrátit k úrovni posledního maxima. Průměry EMA si udržují silné růstové momentum, zatímco RSI výrazně klesl, ale zůstává blízko překoupeným úrovním. MACD však vysílá medvědí signál. Pokud by prodejci na indexu převzali kontrolu nad směrem, prvním cílem by byla úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu (28 445). Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- IBM (IBM.US): Akcie při otevření rostou asi o 4 % poté, co vyšlo najevo, že společnost získá přibližně 1 miliardu USD ve formě grantů od ministerstva obchodu na vývoj technologie quantum computingu. Menší společnosti jako Rigetti a D-Wave také těží z vlny výdajů na quantum computing a rostou dvouciferným tempem.
- Deere & Co. (DE.US): Výrobce zemědělské techniky při otevření ztrácí asi 3 % navzdory výborným výsledkům, výrazně nad očekáváním. Pesimismus investorů pramení z toho, že společnost ponechala letošní výhled zisku beze změny navzdory zlepšené ziskovosti.
- Walmart (WMT.US): Největší americký řetězec supermarketů po výsledcích klesá asi o 2 %, především kvůli tomu, že EPS zaostal za očekáváním.
- Intuit (INTU.US): Akcie se po výsledcích prudce propadají. Společnost plánuje propustit 17 % zaměstnanců, přestože vykázala lepší výsledky, než se čekalo, jak u EPS, tak u tržeb. Cena akcií klesá zhruba o 20 %. Hlavními důvody jsou horší než očekávané výsledky ve vybraných segmentech podnikání a negativní sentiment vůči SaaS akciím.
- Nvidia (NVDA.US): Největší společnost na světě a lídr mezi výrobci grafických karet zveřejnila další sadu výsledků, které překonaly očekávání. Vyšší ziskovost a tržby se však nepromítly do vyšší valuace, což může naznačovat, že výsledky už byly v ceně započítány.
