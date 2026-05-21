🎉Ranní shrnutí – Nvidia a Trump podporují tržní sentiment (21.05.2026)

- Výrazné výsledky Nvidie za 1Q: Technologický gigant překonal očekávání trhu, prudce zvýšil čtvrtletní dividendu na 0,25 USD a spustil masivní program zpětného odkupu akcií v objemu 80 miliard USD. To nakonec podpořilo futures na Wall Street.
- Trump spustil propad ropy: Ropa Brent klesla o více než 5 % poté, co Donald Trump oznámil, že mírová jednání mezi USA a Íránem jsou v závěrečné fázi. To zastínilo vážná omezení dodávek i klesající globální zásoby v Hormuzském průlivu.
- Změny v centrálních bankách: Červnové zvýšení sazeb ECB je údajně „hotová věc“ v boji proti přetrvávající inflaci. Slabá data z trhu práce a PMI z Austrálie však zpochybnila další místní zvyšování sazeb.
🏢 Akciový trh a společnosti
- Nvidia představila velmi silné finanční výsledky za fiskální 1Q 2027: zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,87 USD oproti očekávaným 1,77 USD, zatímco tržby společnosti dosáhly 81,62 miliardy USD proti tržnímu konsenzu 79,19 miliardy USD.
- Společnost také poskytla optimistický výhled pro další čtvrtletí. Odhaduje tržby na průměrné úrovni 91 miliard USD v rozmezí ±2 %, čímž překonala tržní očekávání na úrovni 87,36 miliardy USD.
- Představenstvo výrazně zvýšilo čtvrtletní dividendu z předchozích 0,01 USD na 0,25 USD na akcii a oznámilo masivní program zpětného odkupu akcií v objemu 80 miliard USD.
- Reakce investorů na zveřejněnou zprávu byla smíšená: ceny akcií nejprve mírně klesly, poté vzrostly téměř o 1 % a aktuálně se nacházejí 0,5 % pod včerejším závěrem. Tento dočasný pokles zpočátku zatížil futures na Wall Street, ale ráno 21. května vidíme úspěšné pokračování růstu.
- Futures na S&P 500 (US500) aktuálně rostou o 0,2 % na 7 448 bodů, zatímco futures na technologický Nasdaq 100 (US100) posilují o 0,35 % a dosahují úrovně 29 384 bodů.
- Smíšené makroekonomické zprávy z Japonska a Austrálie nezatížily valuace tamních indexů: futures na japonský Nikkei 225 rostou téměř o 1 % na 61 840 bodů, zatímco futures na australský benchmark ASX 200 (AU200) připisují 0,23 %.
- Situace na čínských trzích zůstává smíšená: futures na Hang Seng CE (CHN.cash) klesají o 0,93 %, zatímco futures na China 50 (CH50cash) rostou o 0,25 %.
📊 Makroekonomika
- Míra nezaměstnanosti v Austrálii nečekaně vzrostla na 4,5 % z předchozích 4,3 %. Zaměstnanost klesla o 18 600 míst, přestože trh očekával růst o 17 500 míst. Takto slabá data mohou naznačovat, že další zvyšování úrokových sazeb místní centrální bankou není 100% jisté.
- Australský kompozitní PMI klesl na 47,8 bodu, což přímo souviselo s rekordním poklesem subindexu nových objednávek od roku 2021.
- Podle předběžného údaje japonský kompozitní PMI klesl na 51,1 bodu z předchozích 52,2 bodu, což představuje 5měsíční minimum. Hlavním důvodem zhoršení sentimentu byl propad indexu služeb k hranici 50 bodů.
- Na druhé straně byla zveřejněna velmi silná data zahraničního obchodu Japonska: export vzrostl o 14,8 % r/r proti očekávání 9,3 % r/r, zatímco import se zvýšil o 9,7 % r/r ve srovnání s prognózou růstu o 8,3 % r/r. Obchodní bilance tak skončila přebytkem 302 miliard JPY, zatímco trh očekával deficit téměř 30 miliard JPY.
- Čtyři nezávislé zdroje blízké ECB uvedly, že červnové zvýšení úrokových sazeb je v podstatě hotová věc, ale následné rozhodnutí v červenci zůstává nejisté. Tento krok má za cíl udržet důvěryhodnost instituce v boji s inflací, která se trvale drží nad úrovní 3 %.
- Analytici Deutsche Bank předpokládají, že první zvýšení proběhne v červnu a další bude následovat v září. Depozitní sazba ECB by se tak nakonec měla dostat na úroveň 2,5 %.
🛢️ Komodity a geopolitika
- Cena ropy Brent včera zaznamenala výprodej o více než 5 %. Šlo o přímou reakci na příspěvek Donalda Trumpa na platformě Truth Social. Trump uvedl, že mírová jednání mezi USA a Íránem vstoupila do závěrečné fáze, zatímco zprávy přicházející z Teheránu potvrzují, že Írán aktuálně analyzuje návrhy předložené Spojenými státy.
- Regionální napětí však nadále podporuje fakt, že Írán jednostranně vyhlásil kontrolní zónu v Hormuzském průlivu, která zahrnuje také teritoriální vody pod jurisdikcí Ománu a Spojených arabských emirátů.
- Goldman Sachs varuje, že globální zásoby ropy a paliv se snižují rekordním tempem. Současný tok komodity přes Hormuzský průliv totiž dosahuje pouze 5 % standardního objemu. Podle odhadů GS zásoby klesají o 8,7 milionu barelů denně, což je výrazně rychlejší tempo než uváděla IEA v březnu a dubnu. Je však třeba poznamenat, že dvě třetiny tohoto poklesu souvisejí s vyčerpáváním plovoucích zásob na moři.
💱 Měny
- Včerejší zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému nemělo zásadní dopad na valuaci amerického dolaru.
- Hlavní měnový pár EURUSD zaznamenal výrazné zisky kolem otevření seance na Wall Street, které dále podpořily optimistické komentáře Trumpa ohledně pokroku v jednáních s Íránem. Aktuálně se kurz EURUSD stabilizuje na úrovni 1,1620.
