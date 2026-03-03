US Open: Wall Street v krvi

Wall Street po otevření začíná krvácet. Americké indexy zaznamenávají výrazné ztráty, protože opatrnost investorů roste v důsledku eskalujícího konfliktu v Perském zálivu. Dow Jones klesá o 2,5 %, S&P 500 ztrácí 2,4 % a Nasdaq je níže o 2,5 %. Trhy si stále více uvědomují, že tento konflikt může trvat déle než pár dní a pravděpodobně nezůstane jen krátkodobým incidentem, což výrazně zvyšuje nejistotu na obchodních parketech.
Investoři reagují na rostoucí vojenské napětí vyplývající z výměn mezi americkými a íránskými silami. Trh zejména započítává nedávné dronové útoky na americká diplomatická zařízení v regionu, včetně zásahu amerického velvyslanectví v Rijádu, a také sérii útoků na klíčovou ropnou infrastrukturu v Saúdské Arábii a dalších zemích Perského zálivu, které zvyšují riziko narušení dodávek energií. Nejistotu dále posílil prezident Donald Trump, když naznačil, že operace mohou trvat čtyři až pět týdnů, čímž jasně posunul dřívější očekávání rychlého řešení. Tato kombinace událostí zvýraznila riziko dlouhodobé eskalace, prohloubila averzi investorů k rizikovým aktivům a přinesla vyšší volatilitu na finanční trhy.
Je patrná rotace kapitálu směrem k defenzivním sektorům a energetice, zatímco firmy nejcitlivější na náklady energií a spotřebitelskou poptávku, jako aerolinky a cestovní ruch, jsou pod tlakem. Růst cen ropy spolu se zvýšenou poptávkou po zlatě a americkém dolaru ukazuje na rostoucí zájem investorů o bezpečná aktiva v prostředí narůstající nejistoty. Dokud konflikt neukáže známky stabilizace a neustoupí hrozby pro globální ropné dodavatelské řetězce, bude nálada investorů pravděpodobně velmi citlivá na jakékoli nové zprávy z regionu. Trh stále více nacenňuje scénář dlouhodobého konfliktu, což vede ke zvýšené volatilitě a opatrným investičním rozhodnutím.
Zdroj: xStation5
Futures na US500 (S&P 500) klesají v reakci na eskalaci konfliktu v Perském zálivu. Strach na trhu sílí s tím, jak rostou regionální tenze. Nedávné dronové útoky na americká diplomatická zařízení spolu se zásahy klíčové ropné infrastruktury v Saúdské Arábii a dalších státech Zálivu prohloubily obavy z narušení globálních dodávek energií a možného růstu cen ropy.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Akcie Nvidia (NVDA.US) klesají po výrazných propadech na asijských trzích vyvolaných eskalací napětí mezi USA a Íránem. Nvidia zaostává za většinou akcií „Magnificent Seven“, protože americké úřady zvažují omezení počtu AI akcelerátorů, které může polovodičový gigant vyvážet jednotlivým čínským firmám. V důsledku toho je celý polovodičový a technologický sektor pod tlakem a akcie v tomto segmentu klesají kvůli geopolitické nejistotě a možným důsledkům konfliktu na Blízkém východě.
- Akcie Credo Technology (CRDO.US) oslabují, přestože firma vyrábějící telekomunikační zařízení zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí v souladu s předběžnými odhady zveřejněnými v únoru. Reakce trhu naznačuje, že investoři čekali silnější čísla a samotné splnění dřívějších odhadů nestačilo, aby akcie neklesaly.
- Akcie MongoDB (MDB.US) prudce padají poté, co softwarová společnost vydala výhled tržeb a upraveného zisku na celý rok i na 1. čtvrtletí, který zaostal za očekáváním analytiků. Navzdory solidním výsledkům se investoři soustředili na slabší krátkodobý výhled, což vyvolalo výrazný prodejní tlak na akcii.
