⏬US100 poklesl o 1 % během konference Fedu

Fed vidí rizika na trhu práce, ale tvrdí, že není třeba spěchat se snižováním sazeb ⚔️
Hned po tomto rozhodnutí jsme zaznamenali jasné oslabení dolaru v reakci na krok Fedu, který byl v souladu s očekáváními, ale panovala nejistota ohledně toho, jaké prognózy Fed představí. Stojí za zmínku, že se jedná o první snížení sazeb v tomto roce. V loňském roce Fed sazby snížil třikrát, celkem o 100 bazických bodů. Oslabení dolaru a počáteční zisky na Wall Street však netrvaly dlouho.
Střední hodnota prognózy sazeb pro letošní rok naznačuje dvě potenciální snížení. Až 9 členů předpokládá snížení o 50 bazických bodů v letošním roce. Miran (s největší pravděpodobností) předpokládá mnohem větší snížení, pod 3 % v tomto roce. Za zmínku stojí také to, že Fed zvýšil prognózy růstu pro tento rok a následující roky, zatímco prognózy nezaměstnanosti pro budoucnost snížil. To naznačuje, že nevidí rizika recese. Zároveň zůstává prognóza inflace nezměněna ve srovnání s červnem, kdy byl dopad cel nejistý. To znamená, že Fed nepovažuje cla za jasné riziko. Pro příští rok byly prognózy inflace mírně zvýšeny.
Klíčové však byly Powellovy výroky během tiskové konference. Připustil, že trh práce oslabil, ale uvedl, že rozhodnutí odložit snížení sazeb bylo správné. Rozhodujícím výrokem, který vedl k poklesu indexu US100 a kurzu EURUSD, bylo, že Fed nemusí se snížením sazeb spěchat.
Index US100 testuje hranici 24 000 bodů. Pokud uzavře kolem této úrovně, můžeme se dočkat formace večerní hvězdy. Zdroj: xStation5
EURUSD během dne ztrácí. Zdroj: xStation5
