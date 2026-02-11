US OPEN: Silná data z trhu práce naznačují pomalejší tempo snižování sazeb?

- Mimořádně silná zpráva z amerického trhu práce za leden výrazně utlumila očekávání červnového snížení sazeb ze strany Fedu.
- Futures na indexy po zveřejnění NFP dále rozšířily své zisky, když investoři sázejí na pokračující odolnost americké ekonomiky.
- Technologické akcie vedou výrazné oživení v úvodu obchodování.
Mimořádně silná zpráva z trhu práce
Zpráva o non-farm payrolls (NFP) ukázala nárůst o 130 000 pracovních míst, což je téměř dvojnásobek tržního konsenzu. Je však třeba poznamenat, že očekávání byla výrazně rozptýlená. Zatímco jen málokdo předpokládal výsledek nad 100 000, několik institucí dokonce očekávalo pokles zaměstnanosti. Přestože je leden tradičně volatilním měsícem podléhajícím různým technickým úpravám, tato zpráva naznačuje, že trh práce zůstává fundamentálně robustní navzdory nedávným slabším datům z jiných oblastí. Míra nezaměstnanosti – odvozená ze samostatného šetření domácností – navíc nečekaně klesla na 4,3 %.
Tyto silné údaje zásadně přetvářejí očekávání ohledně dalšího kroku Fedu. Peněžní trhy nyní oceňují první snížení sazeb až v červenci, přestože v červnu již bude Fed pod vedením Kevina Warshe, který je teoreticky vnímán jako zastánce nižších sazeb.
US500 se přibližuje rekordním úrovním
Akciové trhy dnes obnovily růstový trend po krátké pauze v předchozí seanci. Růst je tažen především obnoveným optimismem kolem technologických společností s velkou tržní kapitalizací. Index S&P 500 (US500) testuje hranici 7 000 bodů a do značné míry ignoruje sníženou pravděpodobnost okamžitého snižování sazeb ve prospěch lepšího výhledu americké ekonomiky.
Denní uzavření nad úrovní 7 000 bodů by pravděpodobně otevřelo cestu k novým historickým maximům, zejména s ohledem na blížící se zveřejnění výsledků společnosti Nvidia za dva týdny. Naopak neudržení této úrovně by mohlo vyvolat korekci směrem k 23,6% Fibonacciho retracementu poslední klesající vlny.
Korporátní přehled
- Sentiment se u amerických technologických gigantů po včerejší mírné korekci zlepšil. Nvidia stojí v čele růstu se ziskem přes 1 %, následována solidním posílením společností Amazon, Microsoft a Meta (všechny přibližně +0,5–0,6 %). Apple a Tesla zaznamenávají mírnější růst.
- T-Mobile US (TMUS.US): Akcie při otevření klesly o více než 5 % po slabších než očekávaných čistých přírůstcích předplatitelů za čtvrté čtvrtletí. Společnost sice oznámila novou službu živého překladu podporující 50 jazyků, tato zpráva však vyvolala tlak na akcie Duolingo (DUOL.US).
- Moderna (MRNA.US): Akcie propadly téměř o 10 % poté, co američtí regulátoři odmítli posoudit její novou mRNA vakcínu proti chřipce, což představuje významnou ránu pro snahu diverzifikovat příjmy mimo segment vakcín proti Covid-19.
- Gilead Sciences (GILD.US): Titul oslabil o více než 1 %, protože finanční výsledky a výhled na rok 2026 nenaplnily očekávání Wall Street.
- Kraft Heinz (KHC.US): Akcie klesly o více než 6 % po oznámení, že společnost pozastavila dlouho očekávaný plán rozdělení na dva samostatné subjekty. Vedení zároveň oznámilo investiční program v hodnotě 600 milionů USD zaměřený na urychlení růstu tržeb.
- Ford (F.US): Automobilka zaznamenala mírné zisky navzdory slabším výsledkům za čtvrté čtvrtletí 2025. Tržby ve výši 45,89 miliardy USD sice překonaly očekávání, meziročně však klesly o 4,8 %. Sentiment zůstává utlumený kvůli pokračujícím ztrátám.
