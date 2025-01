📉 US100 ztrácí 2,5 %

🚩Debut čínské umělé inteligence DeepSeek tlačí na technologický sektor v USA. Wall Street v ohrožení❓

Nový týden na finančních trzích začíná prudkým poklesem indexů v souvislosti s možnými změnami v rozložení sil v rychle se rozvíjejícím odvětví umělé inteligence.

Dnešní výprodej na Wall Street lze přičíst debutu modelu umělé inteligence DeepSeek V3 . Čínský model „otřásl“ indexem Nasdaq 100 a na začátku týdne způsobil pokles futures o více než 2,5 % .

. Čínský model „otřásl“ indexem Nasdaq 100 a na začátku týdne způsobil pokles futures o více než . Dnešní poklesy jsou výrazné. Akcie společnosti Nvidia v předobchodní fázi klesly o 6,5 %, Microsoft ztrácí 3,3 %, Bitcoin klesl o 5,4 % a index strachu VIX ve stejném období vzrostl o 9 %.

Společnost DeepSeek tvrdí, že na trénink nového modelu umělé inteligence vynaložila přibližně 6 milionů dolarů a jen několik měsíců. To je jen zlomek peněz a času, který museli investovat američtí konkurenti do trénování modelů AI vyvinutých předními technologickými konglomeráty. To vedlo některé investory ke zpochybnění oprávněnosti obrovských investic do vývoje AI ze strany amerických firem. Navzdory dřívějšímu přesvědčení, že Čína v této oblasti zaostává, se zdá, že konkurence vyvinula svou technologii mnohem úsporněji a zřejmě stejně efektivně.

Zprávy naznačují, že společnost použila starší generaci čipů Nvidia H800 . Některé zdroje uvádějí, že společnost DeepSeek, podporovaná čínským fondem High Flyer Capital , mohla použít 10 000 až 50 000 starších čipů Nvidia AI , a to navzdory omezením vývozu ze Spojených států. I v tomto scénáři odpovídá horní hranice těchto čipů jen asi 10 % čipů používaných hlavními americkými modely AI, jako je ChatGPT.

. Některé zdroje uvádějí, že společnost DeepSeek, podporovaná čínským fondem , mohla použít , a to navzdory omezením vývozu ze Spojených států. I v tomto scénáři odpovídá horní hranice těchto čipů jen asi čipů používaných hlavními americkými modely AI, jako je ChatGPT. Model DeepSeek V3 debutoval 10. ledna jako open-source platforma. Je modifikovatelný a jeho inferenční proces je transparentní, na rozdíl od produktů OpenAI a mnoha dalších „západních“ modelů AI.

debutoval 10. ledna jako platforma. Je modifikovatelný a jeho inferenční proces je transparentní, na rozdíl od produktů OpenAI a mnoha dalších „západních“ modelů AI. Na rozdíl od OpenAI a dalších západních společností zabývajících se umělou inteligencí se očekává, že DeepSeek dosáhne ziskovosti mnohem rychleji a nebude závislý na „externích finančních injekcích“.

dosáhne ziskovosti mnohem rychleji a nebude závislý na „externích finančních injekcích“. Nedávné zprávy z trhu naznačují, že velké technologické firmy společnost DeepSeek neignorují. K jejímu debutu se vyjádřily významné osobnosti, včetně generálního ředitele společnosti Microsoft Satya Nadelly a Chamatha Palihapitiyi , bývalého vedoucího pracovníka společnosti Facebook. Palihapitiya varoval, že úspěšný debut a kvalita DeepSeek by mohly vyvolat pochybnosti o potřebě pokračovat v „masivních“ investicích do umělé inteligence.

a , bývalého vedoucího pracovníka společnosti Facebook. Palihapitiya varoval, že úspěšný debut a kvalita DeepSeek by mohly vyvolat pochybnosti o potřebě pokračovat v „masivních“ investicích do umělé inteligence. Nejnovější údaje ukazují, že DeepSeek překonal ChatGPT v počtu stažení v Apple Store. Debut modelu může sloužit jako varovný signál pro investory ohledně vysokého ocenění amerických akcií. Wall Street se možná začne ptát, zda jsou mnohamiliardové investice do infrastruktury umělé inteligence skutečně nutné.

US100 (H1 interval)

US100 dnes ráno prudce ztrácí a testuje zónu podpory kolem 21 400 bodů, která nedávno sloužila jako horní hranice klesajícího kanálu na časovém rámci H1. Zdroj: xStation5