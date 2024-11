USDJPY klesá o 0,55 % před zápisem z FOMC 📉

📊 Zveřejnění zápisu z FOMC: trhy očekávají hlubší vhled do listopadového snížení sazeb

Zápis z listopadového zasedání FOMC, jehož zveřejnění je naplánováno na dnešek ve 20:00, poskytne klíčový kontext pro nedávné snížení úrokových sazeb o 25 bb na 4,75 % a výrazný posun v komunikaci Fedu.

Opravňují komentáře bankéřů Fedu k dalšímu snížení sazeb v prosinci❓.

Jednomyslné rozhodnutí o snížení o 25 bps, včetně dříve oponujícího Bowmana, naznačuje silnější konsenzus ohledně směřování politiky. Trhy budou hledat podrobnosti o tom, jak bylo tohoto konsenzu dosaženo, zejména v souvislosti s odstraněním slovního spojení „větší jistota“ ohledně inflace. Pokud jde o hodnocení inflace, Powell i přes odstranění formulace o „větší jistotě“ z pozice během tiskové konference zachoval pozitivní výhled na inflaci. Zápis by měl odhalit širší pohled výboru na inflační rizika a to, zda existují reálné obavy o pokrok směrem k 2% cíli. Dalším důležitým prvkem je vývoj na trhu práce. Významné bylo Powellovo prohlášení, že k dosažení 2% inflace není třeba dalšího ochlazování. Zápis může poskytnout hlubší vhled do toho, jak členové výboru vnímají rovnováhu na trhu práce a její důsledky pro politiku.

Je třeba připomenout, že od listopadového rozhodnutí (07.11) se očekávání peněžního trhu obrátilo spíše k zastavení tempa snižování sazeb. To je do značné míry způsobeno Fedem preferovaným ukazatelem PCE, který již téměř tři měsíce vykazuje známky zvýšených inflačních tlaků. Source: Zdroj: Bloomberg Financial LP

Bude dolar nadále posilovat?

V kontextu forward guidance, vzhledem k Powellově preferenci vyhýbat se širokým oznámením o budoucnosti, může zápis odhalit debatu o komunikační strategii.

Trh bude hledat náznaky ohledně možnosti prosincového zasedání a v současné době počítá se snížením o 15 až 25 bb.

Source: Bloomberg Financial LP

Na devizovém trhu dolarový index (USDIDX) po oznámeních Fedu posílil a v současné době konsoliduje v pásmu 106,50-107,50 bodu. Pokud zápis z jednání odhalí širší inflační obavy, než naznačila Powellova tisková konference, můžeme očekávat další posílení dolaru. Jakékoli známky rozdělení ohledně tempa budoucích škrtů by mohly zvýšit volatilitu na trhu a diskuse o dynamice dluhopisového trhu by mohla ovlivnit výnosy státních dluhopisů, které jsou v poslední době obzvláště citlivé.

Americká výnosová křivka reagovala na Bessentovu nominaci poklesem. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Jmenování Scotta Bessenta ministrem financí vyvolalo pozitivní reakci trhů, což se projevilo posílením dolaru a poklesem výnosů dluhopisů. Jeho strategie „3-3-3“ - zahrnující snížení deficitu na 3 % HDP, 3% hospodářský růst a zvýšení produkce ropy o 3 miliony barelů denně - je vnímána jako protiváha populistickým prvkům Trumpova programu. Přestože některých cílů může být obtížné dosáhnout, zejména v kontextu restriktivní imigrační politiky a současných podmínek na energetickém trhu, Bessentův jestřábí přístup k vládním výdajům a řízení deficitu (v současnosti 6-7 % HDP) by mohl významně ovlivnit budoucí fiskální politiku USA, zejména v souvislosti s rozhodnutím o prodloužení daňových škrtů, které vyprší v roce 2025.

USDJPY (Interval D1)

Pár USDJPY zastavil zisky v rámci 78,6% Fibo retracementu klesajícího kanálu, který byl zahájen v červenci letošního roku. Po celou dobu se však základy technického vzestupného trendu ve střednědobém horizontu udržují. Klíčovými body podpory v tomto ohledu zůstávají zóny protnutí 50-, 100- a 200denních exponenciálních klouzavých průměrů. Psychologickým bodem odporu stále zůstává oblast lokálních maxim z poloviny listopadu v oblasti 156 600 bodů. Zdroj: xStation