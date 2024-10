USDJPY posiluje o 0,85 %, protože japonský premiér Ishiba nesignalizuje žádné další zvýšení úrokových sazeb 📈

Nový japonský premiér Ishiba komentoval měnovou politiku země a vyjádřil, že Japonsko „není v prostředí pro další zvýšení“. Trhy to interpretovaly jako znamení, že Japonsko drží stále extrémně holubičí politiku (i přes poslední 2 zvýšení sazeb). Ueda, dříve předseda Bank of Japan, Ishibě řekl, že „upravíme stupeň monetárního uvolňování, pokud se naplní výhled, ale podnikneme opatrné kroky, abychom to určili, protože to nějakou dobu trvá“. Podle Uedy je nyní japonská ekonomika v mimořádně snadném prostředí. Ueda však souhlasila s „úzkou koordinací“ mezi vládou a BoJ.

USDJPY (interval D1, M15)

Jak můžeme vidět, japonský jen po komentářích oslabil a USDJPY dnes získává téměř 0,9 %, protože obchodníci zvažují holubičí hlasy japonských vládních úředníků a perspektivu „holubičího postoje“ nového japonského premiéra Ishiby. Hlavní support je nyní nastaven na zónu 140, zatímco 146 (EMA50, oranžová čára) a 148 úrovní (23,6 Fibo) jsou důležité rezistence, které je třeba sledovat.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5