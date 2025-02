Velké ropné společnosti hlásí smíšené výsledky za 4. čtvrtletí 2024 při náročných tržních podmínkách

Chevron Corporation (CVX.US) a Exxon Mobil Corporation (XOM.US) dnes zveřejnili své zprávy o výnosech za 4. čtvrtletí 2024, které ukazují odolnost odvětví při nižších cenách ropy a stlačených rafinérských maržích. Zatímco Exxon překonal očekávání analytiků, Chevron odhady minul, ale zvýšil svou dividendu díky slibům o zvýšení volného růstu cash flow.

Výsledky Chevron Q4 2024:

Tržby: 52,23 miliard USD oproti očekávaným 45,77 miliardám USD

EPS: 2,06 USD oproti očekávaným 2,11 USD (-40,3 % meziročně)

Předběžný zisk: 4,30 miliardy USD (meziročně +170 %)

Downstream: -248 milionů $ vs. +1,15 miliardy $ meziročně

Produkce: 3 350 mboe/d (-1,2 % meziročně)

Výdělky vs odhady. Zdroj: Bloomberg

Výkony segmentů:

USA Upstream: 1,42 miliardy USD vs. -1,35 miliardy USD meziročně

International Upstream: 2,88 miliardy USD (-1,7 % meziročně)

Mezinárodní downstream: 100 milionů $ (-85 % meziročně)

Finanční výhled na rok 2025:

Do roku 2026 naroste volný peněžní tok o dalších 10 miliard USD

Snížené kapitálové výdaje ve srovnání s rokem 2024

Čtvrtletní dividenda vzrostla o 5 % na 1,71 USD/akcii

Cíl snížení strukturálních nákladů o 2–3 miliardy USD do roku 2026

Významný vývoj:

Projekt Tengiz narůstá na 1 milion barelů/den, což představuje významný milník

Fúze společnosti Hess čelí nejistotě ohledně arbitrážního nároku Exxonu ohledně aktiv v Guyaně

Strategický posun v Permské pánvi se zaměřením na efektivitu před růstem

Úspěšně dokončeny prodeje strategických aktiv v Kanadě, Konžské republice a na Aljašce

Čtvrté čtvrtletí zahrnovalo 715 milionů USD na odstupném a 400 milionů USD na poplatcích za snížení hodnoty

Souvislosti trhu:

Akcie vzrostly od začátku roku o téměř 8 % (pokles o 2 % v premarketu), překonaly konkurenta Exxon

Průměrná cena ropy Brent byla ve 4. čtvrtletí 74 USD/barel, meziročně o 11 % méně

Vygenerovalo 4,4 miliardy USD ve volném peněžním toku, což je méně než 7,5 miliardy USD rozdělení akcionářů

První snížení kapitálových výdajů od doby, kdy pandemie signalizuje strategický posun

Společnost zachovává konzervativní finanční přístup i přes náročné prostředí

Komentář generálního ředitele: Mike Wirth zdůraznil rok 2024 jako „rekordní rok“ s „rekordní výrobou, rekordní hotovostí pro akcionáře“, přičemž poznamenal, že „růst bez generování volného peněžního toku je to, co před deseti lety dostalo průmysl do problémů“.

Výsledky Exxon Mobil Q4 2024:

Tržby: 83,43 miliard USD oproti očekávaným 83,71 miliardám USD

Upravený zisk na akcii: 1,67 USD oproti očekávaným 1,55 USD (meziročně -13 %)

Upstream upravený čistý zisk: 6,28 miliardy USD

Čistý zisk upravený o chemické produkty: 215 milionů USD

Výdělky vs odhady. Zdroj: Bloomberg

Výkony segmentů:

Upstream: Silný výkon s vysokým růstem produkce

Chemické produkty: 215 milionů dolarů, výrazně pod odhadem 562,5 milionů dolarů

Speciální produkty: 759 milionů dolarů, splňují očekávání

Výkon rafinérie: 4 030 KBD

Finanční výhled na rok 2025:

Čistý peněžní kapitál: 27–29 miliard USD

Cíl kumulativních úspor 18 miliard USD do roku 2030 oproti roku 2019

Roční zpětné odkupy akcií ve výši 20 miliard USD do roku 2026

Plánuje do roku 2030 zvýšit zisk o 20 miliard USD a cash flow o 30 miliard USD

Významný vývoj:

Úspěšně dokončena akvizice Pioneer Natural Resources v hodnotě 60 miliard USD

Dividenda za 1. čtvrtletí 2025 byla vyhlášena ve výši 0,99 USD na akcii

Kapitálové výdaje byly v souladu s celoročním odhadem na 27,6 miliardy USD

Dosáhl rekordních 36 miliard dolarů v rozdělení podílů za rok 2024

Vykázala 700 milionů $ v čistých příznivých jednorázových položkách, u kterých se neočekává, že se budou opakovat v 1. čtvrtletí

Kontext trhu:

Roční zisk ve výši 33,7 miliardy USD představuje třetí nejvyšší roční zisk za posledních deset let

Mezi šesti nejlepšími společnostmi z indexu S&P 500 v rozdělení podílů

Výkonnost akcií ukazuje odolnost s 0,8% ziskem v předtržním obchodování

Lámání produkčních rekordů v klíčových regionech navzdory nepřízni trhu

Transformace nákladové struktury zvyšující ziskový potenciál napříč portfoliem

Komentář generálního ředitele: Generální ředitel společnosti Exxon zdůraznil transformovanou nákladovou strukturu společnosti a zvýšený potenciál výnosů, přičemž finanční ředitelka Kathy Mikells poznamenala, že „ne všechny sudy jsou si rovny a naše jsou stále více zvýhodňovány“.

Chevron & Exxon (D1 Interval)

Akcie Chevronu v předmarketingovém obchodování klesly o 2 %, zatímco akcie Exxon vzrostly o 0,5 %. Navzdory tomu Chevron nadále překonává Exxon od začátku roku.Zdroj: xStation