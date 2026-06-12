📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (11.6.2026)

Vítězové:
-
Sandisk Corp (SNDK): +14,50 % – Firma se specializuje na výrobu paměťových čipů a datových úložišť pro počítače i další elektronická zařízení.
-
KLA Corp (KLAC): +12,92 % – Společnost dodává pokročilá měřicí a inspekční zařízení nezbytná pro kontrolu kvality při výrobě polovodičů.
-
Lam Research Corp (LRCX): +12,65 % – Podnik navrhuje a vyrábí specializované technologické vybavení pro produkci integrovaných obvodů a čipů.
-
Micron Technology Inc (MU): +11,66 % – Tento nadnárodní výrobca se zaměřuje na produkci počítačových pamětí typu DRAM a flash čipů NAND.
-
Applied Materials Inc (AMAT): +11,19 % – Firma poskytuje výrobní technologie, zařízení a softwarová řešení pro globální polovodičový průmysl.
-
EchoStar Corp (SATS): +11,19 % – Společnost zajišťuje satelitní komunikaci a poskytuje širokopásmové datové služby pro domácnosti i podniky.
-
International Paper Co (IP): +9,73 % – Tato korporace se zabývá průmyslovou výrobou papíru, celulózy a udržitelných obalových materiálů.
-
Teradyne Inc (TER): +9,73 % – Podnik dodává automatizační a testovací systémy určené pro vývoj a výrobu elektroniky i polovodičů.
-
Smurfit Westrock PLC (SMFW): +9,60 % – Firma vyrábí a dodává inovativní obalová řešení a rozmanité papírové produkty.
-
United Airlines Holdings Inc (UAL): +9,56 % – Tato letecká společnost provozuje rozsáhlou síť vnitrostátních i mezinárodních komerčních letů.
Poražení:
-
PTC Inc (PTC): −12,36 % – Firma poskytuje softwarová řešení pro počítačem podporované projektování (CAD), řízení životního cyklu výrobků (PLM) a internet věcí (IoT).
-
Oracle Corp (ORCL): −8,53 % – Tato technologická společnost se specializuje na vývoj rozsáhlých databázových systémů a komplexního podnikového softwaru.
-
Autodesk Inc (ADSK): −7,10 % – Podnik vyvíjí specializovaný software určený pro 3D design, inženýrství a profesionální vizualizace.
-
GoDaddy Inc (GDDY): −6,37 % – Společnost působí jako globální registrátor internetových domén a poskytovatel webhostingových či jiných online služeb.
-
Adobe Inc (ADBE): −6,25 % – Firma vyvíjí softwarové nástroje pro tvorbu digitálního obsahu, zpracování grafiky a podporu marketingu.
-
Workday Inc (WDAY): −5,05 % – Podnik poskytuje cloudová softwarová řešení zaměřená na řízení lidských zdrojů a podnikových financí.
-
FactSet Research Systems Inc (FDS): −4,99 % – Společnost dodává integrovaná finanční data a pokročilá analytická řešení pro investiční profesionály.
-
CoStar Group Inc (CSGP): −4,62 % – Firma poskytuje rozsáhlé informační databáze a technologická řešení pro komerční realitní sektor.
-
Devon Energy Corp (DVN): −4,27 % – Tato nezávislá energetická společnost se věnuje průzkumu a následné těžbě ropy i zemního plynu.
-
Gartner Inc (IT): −3,94 % – Společnost poskytuje odborný výzkum, analytické služby a poradenství v oblasti informačních technologií.
Makro kalendář: Závěr intenzivního týdne (12.06.2026)
Další bilionové IPO na obzoru? OpenAI míří na burzu 🚨
Ranní shrnutí – Ropa klesá poté, co Trump oznámil mír (12.06.2026)
Největší IPO všech dob 🚨 SpaceX přepisuje burzovní historii 🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.