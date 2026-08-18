Meta čelí žalobě 29 států. Spor může zásadně změnit Instagram a Facebook 🚨

Společnost Meta Platforms čeká jeden z nejvýznamnějších právních sporů ve své historii. V Kalifornii začíná soudní proces, ve kterém koalice 29 amerických států tvrdí, že Facebook a Instagram byly navrženy způsobem, který může vytvářet závislost u dětí a dospívajících a negativně ovlivňovat jejich duševní zdraví.
Proces může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro finanční výsledky společnosti, ale také pro samotné fungování jejích sociálních sítí. Žalující státy totiž požadují vedle finančních sankcí také změny některých klíčových funkcí platforem.
Meta čelí obvinění z návykového designu
Případ vedou Colorado, Kalifornie, New Jersey a Kentucky jménem širší skupiny 29 států. Ty tvrdí, že Meta navrhovala Instagram a Facebook tak, aby podporovaly návykové používání mezi mladými uživateli, a současně měla veřejnost uvádět v omyl ohledně bezpečnosti svých platforem.
Další část žaloby se týká nakládání s osobními údaji dětí. Všech 29 států obviňuje společnost z toho, že měla neoprávněně shromažďovat a využívat data nezletilých uživatelů v rozporu s federálními zákony.
Meta obvinění odmítá. Argumentuje tím, že do ochrany mladistvých investovala značné prostředky a že státy nepředložily dostatečné důkazy o konkrétních škodách způsobených uživatelům.
Ve hře mohou být stovky miliard dolarů
Finanční riziko je potenciálně mimořádně vysoké. Meta dříve uvedla, že podle určitého výkladu požadavků žalujících států by sankce mohly dosahovat až 1,4 bilionu USD, tedy částky blížící se tehdejší tržní kapitalizaci společnosti.
Generální prokurátoři zatím konečnou částku požadovaných sankcí neurčili. Při nedávném slyšení nicméně uvedli, že výsledná suma by mohla být spíše kolem 200 miliard USD.
Pro investory proto půjde o důležitý proces. I výrazně nižší sankce by mohly představovat citelný finanční zásah, přičemž ještě významnější mohou být případné dlouhodobé změny obchodního modelu společnosti.
Instagram a Facebook se mohou výrazně změnit
Žalující státy neusilují pouze o finanční kompenzaci. Požadují také, aby soud společnosti nařídil zavést věková omezení, odstranit nekonečné rolování obsahu a provést další změny napříč platformami v celých Spojených státech.
Právě tato část sporu může mít pro Metu největší dlouhodobý význam. Funkce podporující dlouhou dobu strávenou v aplikacích jsou důležité pro uživatelskou aktivitu, která následně ovlivňuje množství zobrazované reklamy a příjmy společnosti.
Případ by tak mohl vytvořit precedent i pro další technologické společnosti a ovlivnit způsob, jakým sociální sítě navrhují své produkty pro mladší uživatele.
Zuckerberg bude vypovídat
Během několikatýdenního procesu se očekává výpověď generálního ředitele Marka Zuckerberga i šéfa Instagramu Adama Mosseriho. Státy mají zároveň předložit interní dokumenty a výzkumy společnosti Meta a výpovědi bývalých zaměstnanců a odborníků.
Žaloba navazuje na rozsáhlejší vyšetřování zahájené po zveřejnění interních materiálů bývalou zaměstnankyní Frances Haugen. Ta v roce 2021 před americkým Senátem tvrdila, že společnost věděla o potenciálních negativních dopadech svých produktů na mladé uživatele.
Meta přitom není jedinou technologickou společností pod tlakem. Podobným žalobám a regulatornímu tlaku čelí také další provozovatelé velkých sociálních platforem.
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