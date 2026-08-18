Apple vzdoruje prohlubujícímu se výprodeji na Nasdaqu! Ideální zajištění proti AI?

Akcie Apple (AAPL.US) rostou přibližně o 1,5 % navzdory prohlubujícímu se poklesu indexu Nasdaq 100 (US100: -1,4 %). Akciím pomáhá právě oznámené vyřešení sporu společnosti s Evropskou komisí a také odliv kapitálu ze sektorů spojených s AI kvůli rostoucím obavám z dluhu a inflace.
Společnost oznámila úpravy podmínek pro vývojáře v Evropské unii s cílem ukončit probíhající antimonopolní spor podle nařízení o digitálních trzích (DMA), který již dříve vedl k pokutě ve výši 500 mil. EUR. Změny vstoupí v platnost 1. října a sjednotí podmínky pro vývojáře do jednoho rámce, upraví sazby provizí a zavedou ochranná opatření, která aplikacím zakážou přesměrovávat uživatele mladší 13 let mimo App Store za účelem externích plateb.
Změny reagují na požadavky EU, podle kterých musí platformy umožnit alternativní distribuci aplikací a neomezovat přesměrování zákazníků k možnostem nákupu prostřednictvím třetích stran. Evropská komise úpravy přivítala a plánuje dohlížet na jejich zavedení. Apple se tak může vyhnout případným sankcím za nedodržování pravidel, které by mohly dosáhnout až 10 % celosvětových ročních tržeb.
Technická analýza: AAPL.US (D1)
Akcie Apple se postupně zotavují poté, co našly silný support ve vyznačené poptávkové zóně poblíž 61,8% Fibonacciho retracementu na úrovni 300 USD. Tato oblast odolala i po povýsledkovém poklesu vyvolaném obavami ze slabší poptávky v Číně.
Důležité je, že cena zůstává nad rostoucím 100denním EMA na 298,53 USD, což zachovává hlavní růstový trend. Akcie se nyní dostávají nad 50% Fibonacciho retracement na 309,11 USD a EMA10 na 309,06 USD a přibližují se k bezprostřednímu testu 30denního EMA na 312,15 USD.
Jasné proražení této dynamické bariéry by mohlo otevřít cestu směrem k 317,46 USD, kde se nachází 38,2% Fibonacciho retracement.
Zdroj: xStation5
Zůstává Apple vhodným „anti-AI“ obchodem?
Dnešní růst akcií Apple také zdůrazňuje jejich rostoucí roli jako zajištění proti širšímu AI trendu. Akcie se obchodují v zelených číslech, zatímco hlavní výrobci polovodičů a pamětí čelí obnovenému výprodeji kvůli rostoucím dluhopisovým výnosům, které snižují atraktivitu rizikovějších technologických titulů. Nvidia ztrácí 2,3 %, ASML 4,6 %, SK Hynix 8,3 % a SanDisk 8,6 %.
Tato divergence se poprvé výrazněji projevila během výprodeje AI titulů před zasedáním FOMC. Apple se namísto masivních kapitálových výdajů do vlastní výpočetní infrastruktury rozhodl pro strategická partnerství. Korelace jeho akcií s polovodičovým sektorem se tak dostala do záporného pásma.
Tato strategie však přináší i určitá rizika. Prudce rostoucí poptávka spojená s AI zvýšila náklady na paměťové komponenty, což může před uvedením klíčových produktů vytvářet tlak na hardwarové marže. Apple se navíc obchoduje přibližně za 32násobek očekávaného zisku, zatímco tempo růstu tržeb zpomaluje. Ocenění společnosti se tak dostává pod větší drobnohled a několik analytiků již snížilo svá doporučení.
Býci však argumentují mimořádně silnou rozvahou Apple, rozsáhlými zpětnými odkupy akcií a nižší závislostí na polovodičovém cyklu. Díky tomu mohou akcie představovat atraktivnější defenzivní alternativu v obdobích, kdy ochabuje optimismus kolem masivních investic do AI infrastruktury.
Výkonnost akcií Apple a futures na Nasdaq 100 od začátku roku. V červenci se jejich vývoj výrazně rozešel, což poukázalo na potenciál Apple jako zajištění proti AI trendu. Zdroj: XTB Research
TJX překonal očekávání. Akcie po oznámení rychlejší expanze klesají o 5 % 📉
Akcie Targetu klesají navzdory silným výsledkům a výhledu 🚩 Drží se americký spotřebitel stále dobře?
Alphabet sahá po dluhopisech. Na AI získal téměř 4 miliardy USD 💰
Krypto novinky: Stablecoiny míří blíž k hotovosti a Nexo spouští regulované úvěry kryté kryptem v Austrálii🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.