📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (12.6.2026)

Vítězové:
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Mosaic Co/The (MOS): +7,59 % – Podnik se řadí mezi výrobce a distributory chemikálií, zejména fosfátových a draselných hnojiv pro zemědělství.
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Seagate Technology Holdings PL (STX): +7,25 % – Společnost navrhuje a vyrábí pevné disky a další řešení pro uchovávání dat.
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Albemarle Corp (ALB): +7,14 % – Firma se specializuje na produkci chemikálií a těžbu lithia nezbytného pro výrobu baterií.
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Intel Corp (INTC): +6,51 % – Tento nadnárodní podnik se zabývá vývojem a výrobou počítačových mikroprocesorů a polovodičových čipů.
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Western Digital Corp (WDC): +6,35 % – Společnost patří mezi globální producenty pevných disků, paměťových zařízení a datových úložišť.
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Coherent Corp (COHR): +5,90 % – Firma dodává pokročilé laserové, optické a optoelektronické systémy pro průmyslové i vědecké využití.
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Teradyne Inc (TER): +5,72 % – Podnik vyrábí automatizační a testovací systémy nezbytné pro vývoj a produkci polovodičů i elektroniky.
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KLA Corp (KLAC): +5,55 % – Společnost dodává pokročilé inspekční a měřicí systémy určené pro kontrolu kvality při výrobě polovodičů.
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Sandisk Corp (SNDK): +5,24 % – Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu spolehlivých flash pamětí a rozličných datových úložišť.
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Charter Communications Inc (CHTR): +4,80 % – Tento telekomunikační operátor poskytuje širokopásmové připojení a kabelové služby pro domácnosti i firmy.
Poražení:
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EchoStar Corp (SATS): −10,97 % – Společnost zajišťuje satelitní komunikaci a poskytuje související technologická řešení i datové služby.
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Adobe Inc (ADBE): −6,76 % – Firma vyvíjí softwarové nástroje a platformy pro tvorbu digitálního obsahu, zpracování grafiky a marketing.
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Carvana Co (CVNA): −5,49 % – Podnik provozuje online platformu určenou pro nákup a prodej ojetých automobilů.
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Lennar Corp (LEN): −4,90 % – Společnost působí v oblasti realit a zaměřuje se primárně na výstavbu i prodej rezidenčních nemovitostí.
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TKO Group Holdings Inc (TKO): −4,84 % – Firma spravuje a celosvětově distribuuje sportovní i zábavní mediální obsah.
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Super Micro Computer Inc (SMCI): −4,72 % – Podnik navrhuje a vyrábí vysoce výkonné servery a poskytuje komplexní hardwarová řešení pro datová centra.
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PTC Inc (PTC): −3,98 % – Společnost poskytuje softwarová řešení pro průmyslový design a aplikace internetu věcí.
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Fox Corp (FOXA): −3,98 % – Tato třída akcií mediální korporace odráží tvorbu, vysílání a distribuci televizního zpravodajství i zábavních pořadů.
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Autodesk Inc (ADSK): −3,47 % – Firma vyvíjí specializovaný software určený pro 3D modelování, počítačem podporované projektování a inženýrství.
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Cintas Corp (CTAS): −3,08 % – Společnost poskytuje pracovní uniformy, hygienické služby a komplexní bezpečnostní řešení pro firmy.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.