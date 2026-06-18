📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (17.6.2026)

Vítězové:
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Moderna Inc (MRNA): +11,55 % – Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu inovativních vakcín na bázi mRNA technologií.
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Robinhood Markets Inc (HOOD): +8,78 % – Platforma umožňuje široké veřejnosti bezpoplatkové online obchodování s akciemi a kryptoměnami.
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GE Vernova Inc (GEV): +6,77 % – Odštěpená divize General Electric dodává moderní energetická řešení a technológie pro výrobu elektřiny.
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Vertiv Holdings Co (VRT): +6,00 % – Firma vyrábí a spravuje kritickou infrastrukturu a chladicí systémy pro datová centra.
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Western Digital Corp (WDC): +4,56 % – Podnik patří mezi přední světové výrobce pevných disků a komplexních datových úložišť.
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Applied Materials Inc (AMAT): +4,35 % – Korporace dodává specializovaná výrobní zařízení a software pro produkci polovodičů.
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Broadcom Inc (AVGO): +4,30 % – Společnost navrhuje a vyvíjí široké spektrum polovodičových řešení pro telekomunikace a sítě.
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Mosaic Co/The (MOS): +3,78 % – Podnik je jedním z největších světových producentů fosfátových a draselných zemědělských hnojiv.
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Dell Technologies Inc (DELL): +3,77 % – Technologická firma poskytuje IT infrastrukturu od osobních počítačů až po cloudová řešení.
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Intel Corp (INTC): +3,46 % – Výrobce se specializuje na vývoj počítačových procesorů a hardwaru pro datová centra.
Poražení:
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Carvana Co (CVNA): −10,25 % – Podnik provozuje online platformu pro nákup a prodej ojetých automobilů.
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EchoStar Corp (SATS): −7,66 % – Společnost poskytuje satelitní komunikaci a širokopásmové připojení pro komerční i vládní sektor.
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Equifax Inc (EFX): −7,35 % – Agentura shromažďuje a analyzuje finanční data pro spotřebitelské úvěrové zpravodajství.
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AppLovin Corp (APP): −6,93 % – Softwarová firma nabízí nástroje pro marketing a monetizaci mobilních aplikací.
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Charter Communications Inc (CHTR): −6,90 % – Telekomunikační operátor poskytuje kabelovou televizi a širokopásmový internet pod značkou Spectrum.
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Nasdaq Inc (NDAQ): −6,72 % – Finanční společnost provozuje stejnojmennou elektronickou burzu a poskytuje tržní data.
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Gartner Inc (IT): −6,09 % – Firma poskytuje technologický průzkum a strategické poradenství pro vrcholové manažery.
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Estee Lauder Cos Inc/The (EL): −5,85 % – Nadnárodní korporace vyrábí a celosvětově distribuuje prémiovou kosmetiku a parfémy.
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ServiceNow Inc (NOW): −5,77 % – Podnik nabízí cloudovou platformu pro digitalizaci a automatizaci firemních procesů.
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Accenture PLC (ACN): −5,75 % – Konzultační firma poskytuje strategické poradenství a služby v oblasti digitální transformace.
BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈
BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉
Americký Fed nechal sazby beze změny: tlak na akciové trhy, zlato a hypotéky
Denní shrnutí: Otřese Fed trhy?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.