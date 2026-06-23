📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (22.6.2026)

Vítězové:
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Super Micro Computer Inc (SMCI): +15,66 % – Společnost vyvíjí a vyrábí vysoce výkonné servery a IT infrastrukturu optimalizovanou pro umělou inteligenci.
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Coherent Corp (COHR): +9,22 % – Firma je předním výrobcem laserů, optických komponentů a pokročilých materiálů pro průmysl.
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ON Semiconductor Corp (ON): +8,16 % – Podnik navrhuje a vyrábí čipy a polovodičová řešení primárně pro automobilový průmysl a energetiku.
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Corning Inc (GLW): +7,65 % – Společnost se specializuje na výrobu speciálních odolných skel, keramiky a optických vláken pro technologie a sítě.
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Ciena Corp (CIEN): +7,50 % – Firma dodává síťové vybavení a software nezbytný pro provoz vysokorychlostních optických telekomunikačních sítí.
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Vertiv Holdings Co (VRT): +7,48 % – Podnik poskytuje kritickou digitální infrastrukturu, zejména systémy chlazení a záložního napájení pro datová centra.
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Micron Technology Inc (MU): +6,82 % – Společnost patří mezi největší světové producenty počítačových pamětí a čipů pro datová úložiště.
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AbbVie Inc (ABBV): +6,25 % – Tato globální biofarmaceutická firma se zaměřuje na výzkum a vývoj pokročilých léků pro závažná onemocnění.
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Generac Holdings Inc (GNRC): +5,87 % – Podnik navrhuje a vyrábí záložní generátory elektrické energie pro domácnosti i průmyslové využití.
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Flex Ltd (FLEX): +5,56 % – Firma poskytuje komplexní služby v oblasti smluvní výroby elektroniky a řízení dodavatelských řetězců.
Poražení:
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Moderna Inc (MRNA): −7,22 % – Společnost se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních vakcín a léčiv postavených na technologii mRNA.
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Palantir Technologies Inc (PLTR): −6,98 % – Softwarová firma vyvíjí pokročilé analytické platformy pro zpracování velkých dat, často využívané vládním sektorem.
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VeriSign Inc (VRSN): −6,40 % – Podnik spravuje kritickou internetovou infrastrukturu a funguje jako hlavní registrátor populárních domén .com a .net.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG): −6,00 % – Společnost provozuje mezinárodní síť populárních fast-casual restaurací s nabídkou mexické kuchyně.
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Netflix Inc (NFLX): −5,82 % – Firma je celosvětovým lídrem v poskytování online streamovacích služeb a produkci vlastních filmů a seriálů.
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Lululemon Athletica Inc (LULU): −5,67 % – Značka navrhuje a prodává prémiové sportovní oblečení, které se původně proslavilo především vybavením na jógu.
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Domino's Pizza Inc (DPZ): −5,56 % – Společnost provozuje jednu z největších globálních sítí pizzerií se silným zaměřením na rychlý rozvoz.
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Fox Corp (FOXA): −5,44 % – Tento mediální gigant se zabývá produkcí a televizním vysíláním zpravodajství, sportovních přenosů a zábavných pořadů.
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Clorox Co/The (CLX): −5,43 % – Nadnárodní korporace vyrábí a celosvětově distribuuje širokou škálu známých čisticích a dezinfekčních prostředků.
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Alphabet Inc (GOOGL): −5,08 % – Mateřská společnost Googlu dominuje globálnímu trhu v oblasti internetového vyhledávání, online reklamy a cloudových služeb.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.