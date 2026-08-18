Akcie Alibaby vyskočily o 5 % 📈

Akcie společnosti Alibaba v Hongkongu vyskočily až o 5 %, což představuje nejvýraznější růst za poslední dva týdny. Investory povzbudilo spuštění nové univerzální platformy Alipay určené obchodníkům, která má pomocí AI agentů automatizovat různé podnikové úkoly.
Alibaba tak dál rozšiřuje svůj příběh kolem umělé inteligence právě v době, kdy se trh připravuje na zveřejnění výsledků za čtvrtletí končící v červnu. Od červnového minima už akcie společnosti posílily o více než 40 % a výrazně tak korigovaly předchozí letošní výprodej.
Alipay sází na agentní obchod
Nová platforma má obchodníkům nabídnout integrované prostředí, ve kterém budou moci využívat AI agenty pro automatizaci obchodních procesů. Ant Group očekává, že tím podpoří vznik nové generace služeb založených na umělé inteligenci a urychlí rozvoj takzvaného agentního obchodu.
Jde o model, ve kterém AI nefunguje jen jako poradce, ale dokáže za uživatele nebo firmu samostatně provádět konkrétní kroky, například vyhledávat nabídky, spravovat objednávky nebo zajišťovat další obchodní operace.
Alibaba tím navazuje na červnové spuštění rozhraní Ah Bao, které umožňuje spotřebitelům prostřednictvím AI řešit běžné úkoly, jako je placení účtů, objednávání kávy nebo hledání nabíjecích stanic pro elektromobily.
Investoři přesouvají kapitál od Tencentu k Alibabě
Pozitivní náladu podporuje také přesun části kapitálu od Tencentu směrem k Alibabě. Tencent minulý týden zveřejnil slabší výsledky, zatímco u Alibaby investoři vidí podle analytiků čitelnější růstový příběh, zejména díky cloudovým službám a AI.
Právě cloud může být jedním z hlavních tahounů dalších výsledků. Umělá inteligence totiž zvyšuje poptávku po výpočetní infrastruktuře a Alibaba může těžit nejen z vlastních AI produktů, ale také z firemních zákazníků využívajících její cloud.
Výsledky mohou ukázat další růst tržeb
Podle konsenzu analytiků by tržby Alibaby za čtvrtletí končící v červnu mohly meziročně vzrůst přibližně o 8,4 %.
Na druhou stranu se očekává, že volný peněžní tok zůstane záporný, protože firma pokračuje v rozsáhlých investicích do AI infrastruktury a vývoje nových produktů.
To bude pro investory důležitý bod. Alibaba sice získává nový růstový impuls, současně však musí ukázat, že vysoké investice do umělé inteligence budou schopny postupně přinášet odpovídající návratnost.
Slabší čínská spotřeba zůstává rizikem
Nové produkty přicházejí v době, kdy domácí spotřeba v Číně zůstává relativně slabá. Alibaba proto potřebuje zvýšit atraktivitu svých služeb jak pro obchodníky, tak pro zákazníky.
AI platformy mohou pomoci zvýšit aktivitu v ekosystému, zlepšit personalizaci a snížit náklady obchodníků. Pokud se tento model osvědčí, může Alibaba využít svou rozsáhlou uživatelskou základnu a platební infrastrukturu Alipay k vytvoření nové vrstvy služeb.
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