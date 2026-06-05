📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (4.6.2026)

Vítězové:
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Blackstone Inc (BX): +7,50 % – Společnost se zabývá globální správou alternativních investic a private equity fondů.
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Humana Inc (HUM): +6,80 % – Tato firma poskytuje občanům komplexní zdravotní pojištění a s ním spojené zdravotní služby.
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Robinhood Markets Inc (HOOD): +6,61 % – Prostřednictvím své uživatelsky přívětivé aplikace umožňuje drobným investorům obchodovat s akciemi a kryptoměnami.
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Axon Enterprise Inc (AXON): +6,59 % – Podnik vyvíjí a vyrábí pokročilé bezpečnostní technologie pro policejní složky, jako jsou tasery a osobní kamery.
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American Tower Corp (AMT): +6,40 % – Firma vlastní, spravuje a pronajímá infrastrukturu telekomunikačních věží mobilním operátorům po celém světě.
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Ares Management Corp (ARES): +6,01 % – Společnost působí jako přední globální správce alternativních investičních fondů a úvěrových portfolií.
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Erie Indemnity Co (ERIE): +5,92 % – Tato skupina nabízí klientům širokou škálu pojišťovacích produktů a souvisejících finančních služeb.
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Crown Castle Inc (CCI): +5,83 % – Podnik buduje, provozuje a pronajímá rozsáhlou telekomunikační infrastrukturu zahrnující vysílače a optické sítě.
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SBA Communications Corp (SBAC): +5,73 % – Společnost se zaměřuje na vlastnictví, správu a pronájem bezdrátové komunikační infrastruktury a anténních systémů.
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KKR & Co Inc (KKR): +5,45 % – Jedná se o nadnárodní investiční firmu, která se specializuje na správu aktiv, private equity a strategické odkupy podniků.
Poražení:
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Ciena Corp (CIEN): −13,66 % – Společnost poskytuje pokročilá optická a softwarová řešení nezbytná pro fungování vysokorychlostních telekomunikačních sítí.
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Broadcom Inc (AVGO): −12,59 % – Tento nadnárodní podnik se zabývá návrhem a výrobou široké škály polovodičů a komplexních síťových řešení.
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Micron Technology Inc (MU): −7,74 % – Firma patří mezi přední světové výrobce počítačových pamětí typu DRAM a datových flash čipů.
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Aptiv PLC (APTV): −5,08 % – Společnost se zaměřuje na vývoj moderní elektroniky a pokročilých bezpečnostních systémů pro automobilový průmysl.
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Arista Networks Inc (ANET): −4,79 % – Tento dodavatel navrhuje a vyrábí výkonná síťová zařízení a softwarová řešení určená pro rozsáhlou cloudovou infrastrukturu.
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Sandisk Corp (SNDK): −3,92 % – Podnik je globálně známý jako významný vývojář a výrobce inovativních flash pamětí a spolehlivových datových úložišť.
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Verizon Communications Inc (VZ): −3,82 % – Tato korporace působí jako jeden z největších telekomunikačních operátorů a poskytovatelů bezdrátového připojení ve Spojených státech.
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Crowdstrike Holdings Inc (CRWD): −3,81 % – Firma poskytuje špičková cloudová řešení pro kybernetickou bezpečnost a aktivní ochranu koncových zařízení před digitálními hrozbami.
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Diamondback Energy Inc (FANG): −3,63 % – Nezávislá energetická společnost se primárně věnuje průzkumu a těžbě ropy i zemního plynu na území Spojených států.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD): −3,56 % – Tento technologický gigant navrhuje a vyrábí vysoce výkonné počítačové procesory a moderní grafické čipy.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.