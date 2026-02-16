Volkswagen chystá razantní úspory: Do roku 2028 chce snížit náklady o 20 %

-
Volkswagen plánuje do roku 2028 snížit náklady o 20 % napříč všemi značkami.
-
Cílem je obnovit udržitelnou ziskovost v prostředí slabší Číny, cel a silné konkurence.
-
Ve hře mohou být i strukturální kroky včetně uzavírání závodů.
-
Detailnější plán bude představen při březnové prezentaci výsledků.
-
Automobilka Volkswagen připravuje rozsáhlý plán snižování nákladů, jehož cílem je omezit výdaje napříč všemi značkami o 20 % do konce roku 2028. Informoval o tom německý magazín Manager Magazin s odkazem na interní jednání vedení společnosti.
Podle dostupných informací představili generální ředitel Oliver Blume a finanční ředitel Arno Antlitz v polovině ledna na uzavřeném setkání top managementu v Berlíně „masivní“ úsporný plán. Cílem je obnovit udržitelnou úroveň ziskovosti v prostředí, které je pro automobilku stále náročnější.
Volkswagen čelí několika negativním faktorům:
-
Oslabení prodejů na klíčovém čínském trhu.
-
Americkým clům
-
Sílící konkurenci zejména v oblasti elektromobility.
Skupina přitom již před třemi lety spustila provozní program zaměřený na zvyšování efektivity napříč všemi značkami a entitami. Podle vyjádření společnosti tento program přinesl úspory v řádu desítek miliard eur, což pomohlo kompenzovat geopolitické tlaky, včetně celních opatření ze strany USA.
Detaily nového plánu zatím nebyly zveřejněny. Není tedy jasné, ve kterých oblastech budou škrty nejvýraznější ani jak má být prohloubena spolupráce mezi jednotlivými značkami koncernu. Podle zdrojů však nelze vyloučit ani uzavírání výrobních závodů, což by znamenalo zásadní strukturální zásah do fungování skupiny.
Další informace by měl management poskytnout 10. března při prezentaci ročních výsledků.
Z pohledu investorů bude klíčové, zda se Volkswagenu podaří kombinovat úspory s investicemi do transformace směrem k elektromobilitě a digitalizaci, aniž by došlo k oslabení tržní pozice značek v globálním měřítku.
