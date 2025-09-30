Wall Street klopýtá kvůli riziku uzavření vlády USA 🏛️ Zlato roste

- Během evropské seance panovala převážně pozitivní nálada, hlavní indexy rostly. Nejlepší výkonnost zaznamenal IBREX s růstem o více než 1,2 % a SMI20, který přidal téměř 1 %. DAX vzrostl o 0,5 %, FTSE100 o 0,6 %, zatímco CAC a FTSE MIB posílily o 0,2 %.
- Makrodata z Evropy byla smíšená. Britský HDP překvapil pozitivně, zatímco německý CPI byl mírně nad očekávání. Naopak inflace v Itálii a Francii nedosáhla odhadů.
- Nvidia překročila tržní kapitalizaci 4,5 bilionu USD po další silné seanci. Hodnota společnosti se nyní blíží velikosti HDP Německa. Akcie dnes vzrostly téměř o 3 %, ačkoli sentiment na Wall Street zůstává křehký kvůli hrozbě uzavření vlády, které by mohlo nastat 1. října v 00:01.
- Lídr menšiny v Senátu Chuck Schumer uvedl, že toto je nyní nejpravděpodobnější scénář. Uzavření by znamenalo zpoždění klíčových makrodat, včetně páteční zprávy NFP. Platforma Kalshi oceňuje pravděpodobnost shutdownu na více než 80 %. Data z USA byla dnes smíšená: Chicago Fed PMI klesl na „recesních“ 40,6 (odhad 43,3; předchozí 41,5), zatímco zprávy o bydlení dopadly mírně lépe.
- JOLTS volná pracovní místa (srpen): 7,227 mil. (odhad: 7,2 mil.; předchozí: 7,181 mil.)
- CB Consumer Confidence: 94,2 (odhad: 96; předchozí: 97,4; revidováno na 94,2)
Podle Conference Board se průměrná 12měsíční inflační očekávání v srpnu zvýšila na 6,2 % z červencových 5,7 % po třech měsících poklesu. Očekávání zůstávají pod dubnovým maximem 7 %.
- Na amerických akciích vystřelil CoreWeave o více než 10 % po zprávách, že bude poskytovat výpočetní výkon pro Meta Platforms. Akcie švédské Spotify naopak klesly o více než 6 % na Nasdaqu poté, co analytici JP Morgan upozornili na rizika spojená s odchodem dlouholetého CEO Daniela Eka, který dnes po 20 letech odstoupil.
- Jestřábí Bank of Japan a obavy z uzavření vlády USA podpořily japonský jen proti dolaru, USDJPY klesá o 0,5 %. Australský dolar mezitím posílil po jestřábích komentářích guvernérky RBA Michele Bullock.
- Vyhlídka politické krize v USA zvýšila poptávku po bezpečných aktivech. Zlato vzrostlo o dalších 0,3 % a chystá se uzavřít září s téměř 10% měsíčním ziskem. Naopak u platiny probíhá vybírání zisků, ceny klesají o více než 0,3 %.
- Futures na kakao klesly o 3,5 % na 10měsíční minimum pod tlakem optimistických prognóz sklizně v západní Africe před novou sezónou na Pobřeží slonoviny. Futures na pšenici se propadly o více než 2,5 % po zprávě USDA, která ukázala vyšší zásoby.
- OPEC dnes vydal prohlášení, v němž popřel zprávu agentury Reuters, podle které OPEC a jeho spojenci plánují v listopadu zvýšit produkci ropy o 500 000 barelů denně. Cena ropy se po tomto vyjádření zotavila z těžkých ztrát.
- Sentiment na kryptoměnách byl dnes výrazně negativní. Až na několik výjimek většina digitálních aktiv zaznamenala pokles. Nejvíce zasaženy byly tokeny s menší kapitalizací, zatímco Bitcoin klesl o 0,8 % a Ethereum o více než 3 %.
