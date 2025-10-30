„Halloweenský efekt“ a pět strachů, které straší finanční trhy

- „Halloweenský efekt“ na trzích: historicky mají akcie tendenci dosahovat lepších výsledků v období od listopadu do dubna než v období od května do října, i když tento sezónní vzorec neplatí vždy a do značné míry závisí na širším ekonomickém a politickém kontextu. Pět rizik ohrožujících současný klid: rostoucí ceny ropy, rozhodnutí Federálního rezervního systému, volby starosty New Yorku, potenciální zpomalení investic do umělé inteligence a křehkost čínského realitního sektoru by mohly omezit optimismus investorů. Období opatrnosti: navzdory statistickým faktorům podporujícím trh naznačuje kombinace geopolitického napětí, inflačních tlaků a ekonomické nerovnováhy, že v nadcházejících měsících bude nejlepší strategií opatrnost.
- Možné zpomalení investic do umělé inteligence
- Křehkost čínského realitního sektoru
- „Halloweenský efekt“ na trzích: historicky mají akcie tendenci dosahovat lepších výsledků v období od listopadu do dubna než v období od května do října, i když tento sezónní vzorec neplatí vždy a do značné míry závisí na širším ekonomickém a politickém kontextu. Pět rizik ohrožujících současný klid: rostoucí ceny ropy, rozhodnutí Federálního rezervního systému, volby starosty New Yorku, potenciální zpomalení investic do umělé inteligence a křehkost čínského realitního sektoru by mohly omezit optimismus investorů. Období opatrnosti: navzdory statistickým faktorům podporujícím trh naznačuje kombinace geopolitického napětí, inflačních tlaků a ekonomické nerovnováhy, že v nadcházejících měsících bude nejlepší strategií opatrnost.
- Možné zpomalení investic do umělé inteligence
- Křehkost čínského realitního sektoru
V uplynulých měsících zažily finanční trhy zvláštní kombinaci klidu a napětí. Akciové indexy dosáhly nových historických maxim, a zlato i bitcoin zůstávají poblíž rekordních úrovní – přesto volatilita nezmizela. Cesta byla vše, jen ne plynulá – kolísání cen je jedním z hlavních rysů tohoto období. Obchodní války, fiskální deficity, vojenské konflikty a politická polarizace na Západě zatěžují trhy, ale žádný z těchto faktorů zatím nedokázal investory odradit. Naopak – říjen značí začátek období, které mnozí investoři považují za obzvlášť zajímavé: tzv. „halloweenský efekt“.
Co je to halloweenský efekt?
Halloweenský indikátor je investiční strategie, která naznačuje, že akcie mají tendenci dosahovat lepší výkonnosti mezi listopadem a dubnem než mezi květnem a říjnem. Tato teorie vznikla již na konci 19. století, a historicky přinášela průměrný roční výnos 5,3 % během „zimních měsíců“ (listopad–duben), zatímco v „letních měsících“ pouze 1,9 %.
Ačkoli je tento rozdíl významný, investoři by měli být opatrní při spoléhání se na sezónní vzorce – zvláště v nadcházejících šesti měsících. Halloweenský indikátor funguje jen v některých letech. Velká část jeho výkonnostní výhody pochází z mimořádně silného vývoje trhů v šesti měsících následujících po amerických „midterm“ volbách – tedy období, které začne až po příštím Halloweenu, za dvanáct měsíců.
V ostatních letech čtyřletého prezidentského cyklu bývá zimní výkonnost akciových trhů pozitivní, ale nikoli výjimečná. Například index Dow Jones v období, které právě začíná, historicky přidával průměrně 3 %.
Rok 2025 následuje po neobvykle silném létě. Zatímco index Dow Jones historicky rostl v letních měsících průměrně o 2 %, letos od května vystoupal o více než 16 %.
Ačkoliv statistiky tradičně nahrávají investorům právě v tomto období, aktuální situace si žádá zvýšenou opatrnost. Globální ekonomika balancuje na tenké hraně mezi růstem a napětím, a jakékoliv vyhrocení klíčových rizik by mohlo narušit zdánlivý klid trhů.
Pět událostí, které mohou omezit halloweenský efekt
Ačkoliv historicky bývá zima pro akcie příznivá, dnešní prostředí má k poklidnému období daleko. Mezi nejvýznamnější hrozby, které by mohly rozkolísat trhy, patří:
1. Růst cen ropy
- Nedávné sankce Donalda Trumpa vůči ruským ropným společnostem otřásly energetickým trhem a cena ropy po náročném roce v minulém týdnu vyskočila o 7,5 %. Takové pohyby mohou mít vážné dopady na ekonomiku.
- V době, kdy inflace v USA zůstává nad 3 % (kvůli clům, fiskálním stimulům a slabému dolaru), by další cenový šok mohl inflaci znovu výrazně urychlit – a tím vytvořit tlak na Fed i ostatní centrální banky.
- Růst poptávky v kombinaci s omezením těžby ze strany OPEC může vést k dalšímu růstu cen. Ropa právě vstoupila do struktury „backwardation“, což se často považuje za signál budoucího růstu cen. Přesto by dlouhé pozice na ropě mohly být dnes jedním z nejvíce kontrariánských obchodů, protože trh dosud ovládaly krátké spekulace.
2. Rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed)
- Jedním z hlavních rizik je zásah politiky do nezávislosti Fedu. Prezident Trump dlouhodobě tlačí na snížení sazeb, zejména kvůli snaze refinancovat státní dluh za nižší úroky a zlepšit rozpočtový deficit.
- Včera však Jerome Powell překvapil trh, když vyloučil možnost snížení sazeb na prosincovém zasedání, což trhy do té doby oceňovaly na 100 % pravděpodobnosti. Vyostřený střet mezi prezidentem a Fedem může narušit důvěru investorů.
3. Volby starosty New Yorku
- Tento víkend proběhnou volby v největším americkém městě a centru Wall Street. Favoritem je 33letý demokrat Zohran Mamdani, který porazil bývalého guvernéra Andrewa Cuoma v červnových primárkách.
- Jeho návrhy zahrnují zdarma MHD, zmrazení nájemného na stabilizovaném bydlení, veřejné supermarkety a bezplatnou péči o děti do 5 let. Financovat to chce vyššími daněmi pro bohaté, což vyvolává obavy investorů v centru světových financí.
4. Pokles akcií v sektoru umělé inteligence (AI)
- Zatímco technologické firmy dosud financovaly rozvoj AI z vlastních přebytků, nyní začínají vydávat dluhopisy, aby pokryly náklady – což může být rizikové. Poprvé po letech výsledkové sezóny vyvolávají pochybnosti o tempu investic do AI.
- Navíc je tu problém vysoké energetické náročnosti datových center, který by mohl být největším úzkým hrdlem pro další růst sektoru.
5. Kolaps čínského realitního sektoru
- Navzdory stimulačním snahám zůstává čínský nemovitostní trh největším slabým místem tamní ekonomiky. Nedodržování závazků ze strany developerů, klesající ceny nemovitostí a ztráta důvěry spotřebitelů nadále oslabují finanční stabilitu Číny.
- Tento vývoj by mohl ohrozit nejen růst v Číně, která tvoří téměř 30 % HDP Asie, ale mít i globální dopady přes ceny komodit a dodavatelské řetězce. Další vlna nestability v Číně může zasáhnout trhy právě ve chvíli, kdy investoři sází na sílu býčího trendu.
Halloweenský indikátor byl historicky optimistickým vodítkem pro investory. Letos ale strašáci globální ekonomiky – od ropy po politiku – mohou přepsat scénář. Právě nyní může být opatrnost tím nejlepším „kostýmem“, který si investoři v rámci finančního Halloweenu mohou obléct.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
BREAKING: Britský PMI ve výrobním sektoru mírně překonal odhady 📈
BREAKING: PMI data from European countries came in line with expectations 🔎
Ekonomický kalendář: PMI, ISM a ADP tento týden 📄
BREAKING: Švýcarská inflace opět zpomaluje 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.